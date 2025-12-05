Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS пульсує перед зближенням із Землею — що знайшли астрономи

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS. Фото: Facebook/Mitsunori Tsumura

Незвичайний міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який наблизиться до Землі менш ніж за два тижні, почав пульсувати яскравістю, немов із регулярним серцебиттям. Нові спостереження показали, що його сяйво періодично посилюється та слабшає, що вже встигло викликати суперечки щодо того, чи є 3I/ATLAS звичайною кометою.

Що відомо про ритмічні спалахи 3I/ATLAS

Астрономи виявили, що з ядра 3I/ATLAS вириваються струмені газу та пилу, які "вибухають" з чіткою періодичністю — кожні 16,16 години. Ці реактивні викиди змушують об'єкт ставати яскравішим на 20-40% у чистому, повторюваному циклі, наче в такт стабільному серцевому ритму.

За словами фахівців NASA та Європейського космічного агентства (ESA), 3I/ATLAS є звичайною безжиттєвою кометою. Вони наголошують, що не виявили жодних ознак інопланетного життя чи технологій, пов'язаних із цим об'єктом.

Природне пояснення пульсацій пов'язують з обертанням твердої серцевини. Вважається, що ядро робить повний оберт за ті ж 16,16 години, а ділянки з льодом на його поверхні, опинившись під сонячним світлом, миттєво перетворюються на газ. У цей момент із них, наче за розкладом, вириваються потужні струмені, які розганяють матеріал приблизно до 1585 кілометрів на годину та викидають його на відстань до 25 590 кілометрів.

Саме те, що Сонце щоразу прогріває одні й ті самі "льодові плями" в однаковому положенні під час обертання, і створює цей точний ритм. Однак такий сценарій задовольняє не всіх.

Гарвардський професор астрофізики й дослідник НЛО Аві Леб звертає увагу, що ця модель не повністю пояснює спостережувані спалахи яскравості, особливо під час найближчого прольоту повз Землю 19 грудня. Він нагадує, що більша частина світла, яке фіксують телескопи, надходить не від темного кам'янистого ядра, а від коми — гігантської хмари газу й пилу навколо об'єкта, яка може розтягуватися на сотні тисяч кілометрів.

На його думку, якби яскравість визначалася лише ядром, то ця величезна "пелена" мала б розмити різкі спалахи, і загальне сяйво об'єкта змінювалося б зовсім не так помітно — максимум на кілька відсотків. Натомість астрономи реєструють значно сильніші та чітко окреслені пульсації.

Саме через це він вважає, що дивний "серцевий ритм" може бути ще однією ознакою неприродного походження 3I/ATLAS.

У NASA всі ці "дивності" списують на те, що 3I/ATLAS прилетів із віддаленої зоряної системи, де умови та хімічний склад комет можуть суттєво відрізнятися від знайомих нам об'єктів Сонячної системи.

