Межзвездный объект 3I/ATLAS пульсирует перед сближением с Землей — что нашли астрономы

Межзвездный объект 3I/ATLAS. Фото: Facebook/Mitsunori Tsumura

Необычный межзвездный объект 3I/ATLAS, который приблизится к Земле менее чем через две недели, начал пульсировать яркостью, словно с регулярным сердцебиением. Новые наблюдения показали, что его сияние периодически усиливается и ослабевает, что уже успело вызвать споры относительно того, является ли 3I/ATLAS обычной кометой.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама

Читайте также:

Что известно о ритмических вспышках 3I/ATLAS

Астрономы обнаружили, что из ядра 3I/ATLAS вырываются струи газа и пыли, которые "взрываются" с четкой периодичностью — каждые 16,16 часа. Эти реактивные выбросы заставляют объект становиться ярче на 20-40% в чистом, повторяющемся цикле, как в такт стабильному сердечному ритму.

По словам специалистов NASA и Европейского космического агентства (ESA), 3I/ATLAS является обычной безжизненной кометой. Они отмечают, что не обнаружили никаких признаков инопланетной жизни или технологий, связанных с этим объектом.

Естественное объяснение пульсаций связывают с вращением твердой сердцевины. Считается, что ядро делает полный оборот за те же 16,16 часа, а участки со льдом на его поверхности, оказавшись под солнечным светом, мгновенно превращаются в газ. В этот момент из них, как по расписанию, вырываются мощные струи, которые разгоняют материал примерно до 1585 км в час и выбрасывают его на расстояние до 25 590 км.

Именно то, что Солнце каждый раз прогревает одни и те же "ледовые пятна" в одинаковом положении во время вращения, и создает этот точный ритм. Однако такой сценарий удовлетворяет не всех.

Гарвардский профессор астрофизики и исследователь НЛО Ави Леб обращает внимание, что эта модель не полностью объясняет наблюдаемые вспышки яркости, особенно во время ближайшего пролета мимо Земли 19 декабря. Он напоминает, что большая часть света, который фиксируют телескопы, исходит не от темного каменистого ядра, а от комы — гигантского облака газа и пыли вокруг объекта, которое может растягиваться на сотни тысяч километров.

По его мнению, если бы яркость определялась только ядром, то эта огромная "пелена" должна была бы размыть резкие вспышки, и общее сияние объекта менялось бы совсем не так заметно — максимум на несколько процентов. Вместо этого астрономы регистрируют значительно более сильные и четко очерченные пульсации.

Именно поэтому он считает, что странный "сердечный ритм" может быть еще одним признаком неестественного происхождения 3I/ATLAS.

В NASA все эти "странности" списывают на то, что 3I/ATLAS прилетел из отдаленной звездной системы, где условия и химический состав комет могут существенно отличаться от знакомых нам объектов Солнечной системы.

Напомним, ученые из Национального института стандартов и технологий США (NIST) впервые с высокой точностью определили, как проходит время на Марсе по сравнению с Землей. Они установили, что марсианские часы ежедневно могут опережать или отставать от земных на сотые доли миллисекунды.

Также мы писали, что первые роботизированные роверы сделали межпланетные миссии похожими на настоящие путешествия по другим мирам. Они уже передвигались по поверхности Луны, Марса и даже астероидов, доказывая, что человечество способно исследовать места, где пока не ступала нога человека.