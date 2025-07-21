К Земле приближается "зонд неизвестной цивилизации" — известный астрофизик раскрыл детали

Космические зонды на орбите Земли. Фото: Unsplash

Астрономы обнаружили новый межзвездный объект — 3I/ATLAS. Он находится на расстоянии, в 4,5 раза превышающем расстояние между Землей и Солнцем. Его необычно высокая яркость сразу вызвала подозрение, что мы имеем дело либо с гигантской кометой, либо с явлением, которое в истории еще не наблюдалось.

Об этом пишет астрофизик Ави Леб на платформе Medium.

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Почему размер и спектр 3I/ATLAS озадачили ученых

По типичному альбедо астероидов блеск 3I/ATLAS соответствует диаметру около 20 км — в три раза больше, чем астероид, уничтоживший динозавров, и в 200 раз больше предыдущего межзвездного объекта 1I/'Oumuamua. Вероятность наткнуться на тело такого масштаба за пять лет осмотров составляет лишь 0,01%.

Первые спектроскопические наблюдения не обнаружили характерных линий газа или молекул. Вместо этого зафиксировано лишь "покраснение" отраженного света — эффект, который может свидетельствовать о пыли или органическом веществе (толины) на поверхности ядра. Если же никакого пылевого шлейфа нет, тогда тело действительно имеет примерно 20 км в поперечнике.

По мере приближения к Солнцу объект будет становиться ярче. Если он действительно сплошной и без кометной комы, его светимость будет расти по инверсному квадрату расстояния.

3I/ATLAS движется по ретроградной орбите и пересечет плоскость земной орбиты с отклонением всего в 5°. Ближе всего к Солнцу он будет 29 октября 2025 года, когда Земля окажется по ту сторону звезды — почти идеальный момент "спрятаться" от земных телескопов. Астроном Ави Леб сравнивает ситуацию с романом Артура Кларка "Встреча с Рамой", где в Солнечную систему влетает цилиндрический космический корабль подобных размеров.

Леб подал статью в Research Notes of the American Astronomical Society, обосновывая "кометную" гипотезу, но редакция изъяла предположение об искусственном происхождении. Также об "аномалии" не упомянули и авторы статьи в Википедии, мотивируя отсутствием рецензируемых работ.

Напомним, американская компания Redwire Corporation успешно протестировала свои гибкие солнечные панели ROSA, которые могут стать основой энергосистемы будущей лунной станции Lunar Gateway. Их конструкция обеспечивает высокую эффективность и облегчает транспортировку в космос.

Также мы писали, что китайские ученые обнаружили на борту станции "Тяньгун" неизвестный ранее вид бактерий. Микроорганизм Niallia tiangongensis, названный в честь станции, обладает уникальными свойствами и до сих пор не встречался на Земле.