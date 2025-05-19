Невідомий мікроорганізм — що виявили астронавти на космічній станції "Тяньгун"

Китайська космічна станція "Тяньгун". Фото: скриншот/YouTube

Дослідники з Китаю повідомили про відкриття нового виду бактерій на борту орбітальної станції "Тяньгун". Зразки, зібрані у травні 2023 року екіпажем "Шеньчжоу-15", виявили мікроорганізм, якого раніше не фіксували на Землі. Нову бактерію, що має унікальні особливості, назвали Niallia tiangongensis — на честь самої станції.

Про це пише ScienceAlert.

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Отримані мазки стали частиною програми дослідження мікробіому житлових модулів китайської космічної станції. Аналіз виявив, що середовище Тяньгун має унікальний мікробіом, який суттєво відрізняється від мікрофлори Міжнародної космічної станції.

Niallia tiangongensis виявилася близькою до Niallia circulans — відомої ґрунтової бактерії, що раніше належала до роду Bacillus. Як і її земна "родичка", нова бактерія здатна утворювати стійкі спори, що дозволяє їй виживати в стресових умовах космічного середовища. Проте незрозуміло, чи бактерія еволюціонувала вже на орбіті, чи потрапила туди у готовому вигляді разом з екіпажем або обладнанням.

Генетичний аналіз показав, що N. tiangongensis має незвичну здатність розкладати желатин для отримання азоту та вуглецю — джерел, які допомагають їй формувати захисну біоплівку. Водночас вона втратила деякі метаболічні властивості, притаманні іншим представникам її роду.

Це відкриття демонструє, наскільки швидко мікроорганізми можуть адаптуватися до життя в умовах орбіти. А також те, що повного захисту від таких адаптацій поки що не існує. Навіть у стерильних "чистих кімнатах" NASA, які використовувалися для підготовки місії Mars Phoenix, були виявлені десятки штамів бактерій, зокрема представники 26 невідомих раніше видів.

Механізми виживання таких бактерій пояснюються генами, які відповідають за відновлення ДНК та стійкість до токсичних речовин. Це робить їх потенційно небезпечними пасажирами будь-якої космічної місії.

Поки що невідомо, чи становить Niallia tiangongensis пряму загрозу здоров'ю екіпажу "Тяньгун". Проте її здатність до утворення біоплівки та спорідненість із бактеріями, які в окремих випадках спричиняють сепсис, викликають занепокоєння.

У час, коли космічні агентства готуються до місій на Місяць і в глибокий космос, вивчення мікроорганізмів, здатних жити в орбітальному середовищі, набуває особливої ваги. Розуміння їхньої поведінки — критичний крок у забезпеченні безпеки довготривалих польотів.

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