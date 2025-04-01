SpaceX успішно запустила місію Fram2 на полярну орбіту — що досліджуватимуть

Зліт ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX. Фото: Joe Skipper/REUTERS

У вівторок, 1 квітня, о 04:46 за київським часом ракета Falcon 9 стартувала з пускового комплексу 39A у Космічному центрі Кеннеді NASA та успішно доправила місію Fram2 на полярну орбіту. Одразу після відокремлення ступенів перший ступінь Falcon 9 приземлився на безпілотний корабель A Shortfall of Gravitas, розташований в Атлантичному океані.

Про це повідомила пресслужба SpaceX.

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Яка мета місії Fram2

Багатоденна експедиція має на меті вивчення Землі з полярної орбіти та перший політ над полярними регіонами нашої планети. Екіпаж космічного корабля Dragon проведе 22 дослідницькі експерименти, спрямовані на поглиблення знань про здоров'я людини в космосі та покращення технологій для тривалих космічних місій.

Під час місії Fram2 планується зробити перший рентгенівський знімок у космосі, дослідити вплив спеціальних вправ на збереження м'язової та кісткової маси та навіть виростити гриби в умовах мікрогравітації.

Після повернення на Землю екіпаж збирається вийти з корабля Dragon без додаткової медичної чи оперативної допомоги, аби вчені могли оцінити, наскільки астронавти здатні самостійно виконувати функціональні завдання після різних за тривалістю місій.

Dragon has separated from Falcon 9’s second stage pic.twitter.com/v6tv0PWZMa — SpaceX (@SpaceX) April 1, 2025

Для всіх членів цієї експедиції — командира місії Чун Вана, командира корабля Яніке Міккельсен, пілота Рабеї Рогге та спеціаліста з місії й медичного забезпечення Еріка Філіпса — це перший політ у космос.

Нагадаємо, у березні компанія SpaceX здійснила восьмий випробувальний політ ракети Starship. Незадовго після старту другий ступінь ракети вибухнув у повітрі.

Також ми писали, що SpaceX планує здійснити перший політ до Марсу вже наступного року. У випадку, якщо посадка пройде успішно, висадка перших людей може відбутися до 2031 року.