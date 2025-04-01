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Перший політ над полюсами Землі — SpaceX запустила місію Fram2

1 квітня 2025 12:58
Володимир Мололкін - редактор
SpaceX успішно запустила місію Fram2 на полярну орбіту — що досліджуватимуть
Зліт ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX. Фото: Joe Skipper/REUTERS
Володимир Мололкін - редактор

У вівторок, 1 квітня, о 04:46 за київським часом ракета Falcon 9 стартувала з пускового комплексу 39A у Космічному центрі Кеннеді NASA та успішно доправила місію Fram2 на полярну орбіту. Одразу після відокремлення ступенів перший ступінь Falcon 9 приземлився на безпілотний корабель A Shortfall of Gravitas, розташований в Атлантичному океані.

Про це повідомила пресслужба SpaceX.

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Яка мета місії Fram2

Багатоденна експедиція має на меті вивчення Землі з полярної орбіти та перший політ над полярними регіонами нашої планети. Екіпаж космічного корабля Dragon проведе 22 дослідницькі експерименти, спрямовані на поглиблення знань про здоров'я людини в космосі та покращення технологій для тривалих космічних місій.

Під час місії Fram2 планується зробити перший рентгенівський знімок у космосі, дослідити вплив спеціальних вправ на збереження м'язової та кісткової маси та навіть виростити гриби в умовах мікрогравітації.

Після повернення на Землю екіпаж збирається вийти з корабля Dragon без додаткової медичної чи оперативної допомоги, аби вчені могли оцінити, наскільки астронавти здатні самостійно виконувати функціональні завдання після різних за тривалістю місій.

Для всіх членів цієї експедиції — командира місії Чун Вана, командира корабля Яніке Міккельсен, пілота Рабеї Рогге та спеціаліста з місії й медичного забезпечення Еріка Філіпса — це перший політ у космос.

Нагадаємо, у березні компанія SpaceX здійснила восьмий випробувальний політ ракети Starship. Незадовго після старту другий ступінь ракети вибухнув у повітрі.

Також ми писали, що SpaceX планує здійснити перший політ до Марсу вже наступного року. У випадку, якщо посадка пройде успішно, висадка перших людей може відбутися до 2031 року.

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