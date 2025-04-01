SpaceX успешно запустила миссию Fram2 на полярную орбиту — что будут исследовать

Взлет ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Фото: Joe Skipper/REUTERS

Во вторник, 1 апреля, в 04:46 по киевскому времени ракета Falcon 9 стартовала с пускового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди NASA и успешно доставила миссию Fram2 на полярную орбиту. Сразу после отделения ступеней первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas, расположенный в Атлантическом океане.

Об этом сообщила пресс-служба SpaceX.

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Какова цель миссии Fram2

Многодневная экспедиция имеет целью изучение Земли с полярной орбиты и первый полет над полярными регионами нашей планеты. Экипаж космического корабля Dragon проведет 22 исследовательских эксперимента, направленных на углубление знаний о здоровье человека в космосе и улучшение технологий для длительных космических миссий.

Во время миссии Fram2 планируется сделать первый рентгеновский снимок в космосе, исследовать влияние специальных упражнений на сохранение мышечной и костной массы и даже вырастить грибы в условиях микрогравитации.

После возвращения на Землю экипаж собирается выйти из корабля Dragon без дополнительной медицинской или оперативной помощи, чтобы ученые могли оценить, насколько астронавты способны самостоятельно выполнять функциональные задачи после различных по продолжительности миссий.

Dragon отделился от второй ступени Falcon 9 pic.twitter.com/v6tv0PWZMa - SpaceX (@SpaceX) 1 апреля 2025 года

Для всех членов этой экспедиции — командира миссии Чун Вана, командира корабля Янике Миккельсен, пилота Рабеи Рогге и специалиста по миссии и медицинскому обеспечению Эрика Филипса — это первый полет в космос.

Напомним, в марте компания SpaceX осуществила восьмой испытательный полет ракеты Starship. Незадолго после старта вторая ступень ракеты взорвалась в воздухе.

Также мы писали, что SpaceX планирует совершить первый полет к Марсу уже в следующем году. В случае, если посадка пройдет успешно, высадка первых людей может состояться до 2031 года.