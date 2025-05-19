Неизвестный микроорганизм — что обнаружили астронавты на космической станции "Тяньгун"

Китайская космическая станция "Тяньгун". Фото: скриншот/YouTube

Исследователи из Китая сообщили об открытии нового вида бактерий на борту орбитальной станции "Тяньгун". Образцы, собранные в мае 2023 года экипажем "Шэньчжоу-15", обнаружили микроорганизм, который ранее не фиксировали на Земле. Новую бактерию, имеющую уникальные особенности, назвали Niallia tiangongensis — в честь самой станции.

Об этом пишет Science Alert.

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Полученные мазки стали частью программы исследования микробиома жилых модулей китайской космической станции. Анализ показал, что среда Тяньгун имеет уникальный микробиом, который существенно отличается от микрофлоры Международной космической станции.

Niallia tiangongensis оказалась близкой к Niallia circulans — известной почвенной бактерии, ранее принадлежавшей к роду Bacillus. Как и ее земная "родственница", новая бактерия способна образовывать устойчивые споры, что позволяет ей выживать в стрессовых условиях космической среды. Однако непонятно, эволюционировала ли бактерия уже на орбите или попала туда в готовом виде вместе с экипажем или оборудованием.

Генетический анализ показал, что N. tiangongensis имеет необычную способность разлагать желатин для получения азота и углерода — источников, которые помогают ей формировать защитную биопленку. В то же время она потеряла некоторые метаболические свойства, присущие другим представителям ее рода.

Это открытие демонстрирует, насколько быстро микроорганизмы могут адаптироваться к жизни в условиях орбиты. А также то, что полной защиты от таких адаптаций пока не существует. Даже в стерильных "чистых комнатах" NASA, которые использовались для подготовки миссии Mars Phoenix, были обнаружены десятки штаммов бактерий, в том числе представители 26 неизвестных ранее видов.

Механизмы выживания таких бактерий объясняются генами, которые отвечают за восстановление ДНК и устойчивость к токсичным веществам. Это делает их потенциально опасными пассажирами любой космической миссии.

Пока неизвестно, представляет ли Niallia tiangongensis прямую угрозу здоровью экипажа "Тяньгун". Однако ее способность к образованию биопленки и родство с бактериями, которые в отдельных случаях вызывают сепсис, вызывают беспокойство.

В то время, когда космические агентства готовятся к миссиям на Луну и в глубокий космос, изучение микроорганизмов, способных жить в орбитальной среде, приобретает особое значение. Понимание их поведения — критический шаг в обеспечении безопасности долговременных полетов.

Напомним, система Kepler-10 известна своими экстремальными условиями. Именно здесь астрономы впервые обнаружили каменистую планету, похожую по размерам на Землю — Kepler-10 b, которую частично выжигает звездное излучение. Новые наблюдения относительно другого объекта этой системы, Kepler-10 c, свидетельствуют, что перед нами небесное тело настолько необычное, что астрономы до сих пор не сталкивались ни с чем подобным.

Также мы писали, что 1 апреля в 04:46 по киевскому времени с площадки 39A в Космическом центре Кеннеди стартовала ракета Falcon 9. Она успешно вывела на полярную орбиту миссию Fram2, целью которой является исследование полюсов Земли.