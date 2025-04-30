Астрономи відкрили нову планету в системі Kepler-10 — вчені такого ще не бачили

Екзопланета Kepler-10 c. Фото: INAF

Система Kepler-10 — справжнє царство космічних крайнощів. Саме тут уперше відкрили скелястий світ розмірами з Землю, наполовину випалений променями зорі (Kepler-10 b). Нові дані про іншу планету тієї ж системи, Kepler-10 c, показують: перед нами об'єкт, настільки незвичний, що астрономи досі не мали прикладу нічого подібного.

Про це пише IFLScience.

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Спираючись на спостереження з використанням найсучасніших приладів на італійському телескопі Telescopio Nazionale Galileo (Канарські острови), дослідники уточнили параметри Kepler-10 c. Ця субнептунова планета має радіус, що у 2,35 раза перевищує земний, а об'єм — у 13 разів більший. Її маса оцінюється в одинадцять мас Землі, тож густина суттєво нижча, ніж у скелястих тіл. Висновок учених: це, ймовірно, "водний світ" — планета, повністю вкрита глибоким океаном з атмосферою, насиченою водяною парою. Особливість Kepler-10 c у тому, що вона може мати шарувату структуру, де значна частина води перебуває у вигляді льоду.

Її сусід, Kepler-10 b, дещо більший за Землю (радіус у 1,47 раза, маса утричі більша) й набагато ближчий до зорі: повний оберт він робить менш ніж за земну добу, тоді як Kepler-10 c обертається за 45 днів. Планети виявили завдяки транзитам — легким затемненням зорі під час проходження тіл по диску. Проте нові оцінки базуються на аналізі "хитань" зорі, спричинених гравітаційним притягненням планет.

Гіпотетичне зображення екзопланети Kepler-10 b у системі Kepler-10. Фото: скриншот/NASA/JPL

Ці вимірювання відкрили ще одну інтригу: у системі, ймовірно, існує третя планета Kepler-10 d. Вона робить оберт приблизно за 151 день, а її мінімальна маса складає близько дванадцяти земних.

Гіпотетичне зображення екзопланети Kepler-10 d у системі Kepler-10 d. Фото: скриншот/NASA/JPL

Астрономи припускають, що принаймні Kepler-10 c сформувалася значно далі від своєї зорі, у зоні, де вода конденсувалася в лід. Згодом тіло мігрувало ближче, зберігши багатий водний склад. Такі процеси міграції важливі для розуміння еволюції планетних систем загалом, зокрема й Сонячної, попри те, що в нас немає аналогічних водно-льодових гігантів — на відміну від безлічі інших зоряних систем.

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