Астрономы открыли новую планету в системе Kepler-10 — ученые такого еще не видели

Экзопланета Kepler-10 c. Фото: INAF

Система Kepler-10 — настоящее царство космических крайностей. Именно здесь впервые открыли скалистый мир размерами с Землю, наполовину выжженный лучами звезды (Kepler-10 b). Новые данные о другой планете той же системы, Kepler-10 c, показывают: перед нами объект, настолько необычный, что астрономы до сих пор не имели примера ничего подобного.

Об этом пишет IFLScience.

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Опираясь на наблюдения с использованием самых современных приборов на итальянском телескопе Telescopio Nazionale Galileo (Канарские острова), исследователи уточнили параметры Kepler-10 c. Эта субнептуновая планета имеет радиус, в 2,35 раза превышающий земной, а объем — в 13 раз больше. Ее масса оценивается в одиннадцать масс Земли, поэтому плотность существенно ниже, чем у скалистых тел. Вывод ученых: это, вероятно, "водный мир" — планета, полностью покрытая глубоким океаном с атмосферой, насыщенной водяным паром. Особенность Kepler-10 c в том, что она может иметь слоистую структуру, где значительная часть воды находится в виде льда.

Ее сосед, Kepler-10 b, несколько больше Земли (радиус в 1,47 раза, масса в три раза больше) и гораздо ближе к звезде: полный оборот он делает менее чем за земные сутки, тогда как Kepler-10 c вращается за 45 дней. Планеты обнаружили благодаря транзитам — легким затмениям звезды во время прохождения тел по диску. Однако новые оценки базируются на анализе "качаний" звезды, вызванных гравитационным притяжением планет.

Гипотетическое изображение экзопланеты Kepler-10 b в системе Kepler-10. Фото: скриншот/NASA/JPL

Эти измерения открыли еще одну интригу: в системе, вероятно, существует третья планета Kepler-10 d. Она совершает оборот примерно за 151 день, а ее минимальная масса составляет около двенадцати земных.

Гипотетическое изображение экзопланеты Kepler-10 d в системе Kepler-10 d. Фото: скриншот/NASA/JPL

Астрономы предполагают, что по крайней мере Kepler-10 c сформировалась значительно дальше от своей звезды, в зоне, где вода конденсировалась в лед. Впоследствии тело мигрировало ближе, сохранив богатый водный состав. Такие процессы миграции важны для понимания эволюции планетных систем в целом, в том числе и Солнечной, несмотря на то, что у нас нет аналогичных водно-ледовых гигантов — в отличие от множества других звездных систем.

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