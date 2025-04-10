Роботи Tesla Optimus готуються до місії на Марс — Маск назвав дату

Гуманоїдний робот Optimus компанії Tesla. Фото: Oriental Image

Генеральний директор Tesla й SpaceX Ілон Маск офіційно підтвердив, що людиноподібні роботи Tesla Optimus будуть залучені до вивчення поверхні Марса. За його словами, якщо все піде за планом, перші "Optimus" полетять на Червону планету на борту космічного корабля SpaceX наприкінці 2026 року.

Про це пише Newsweek.

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Чи вдасться наприкінці 2026 року відправити Optimus на Марс

Амбітна мета Маска — допомогти людству колонізувати Марс. Його компанія SpaceX тісно співпрацює з NASA, оскільки космічна агенція покладається на розробки SpaceX для майбутніх марсіанських місій. Тепер до цього прагнення додається й Tesla: роботи Optimus, які можуть автономно пересуватися на двох "ногах" і виконувати різноманітні завдання, стануть частиною стратегічного розширення впливу Маска на космічну галузь США.

На одному з попередніх заходів, де презентували "Optimus" у жовтні 2024 року, роботи позиціювалися як універсальні помічники для виконання хатньої роботи та простих побутових завдань.

"Optimus зробить усе, що ви забажаєте: може бути вчителем, доглядати за дітьми, вигулювати собаку, косити газон, робити покупки, подавати напої, просто бути другом. Що ви вигадаєте — те й виконуватиме", — заявив Маск під час презентації.

Уже тоді роботи показали себе на практиці, вільно рухаючись та "спілкуючись" із гостями. Тепер же Маск додав у соціальних мережах, що планує відправити Optimus на Марс.

"Starship, сподіваюся, вирушить на Марс наприкінці наступного року з дослідницькими роботами Optimus", — написав генеральний директор SpaceX.

Експерти сумніваються, що вдасться організувати таку місію настільки швидко.

"Якщо зважати на всі практичні аспекти, потрібно чимало часу, щоб це реалізувати. Чи можливо до кінця цього десятиліття? Формально так, але з величезними ризиками. Якщо ж ітиметься про три десятиліття, можна уявити, що ризики знизяться до прийнятного рівня", — висловився в інтерв'ю Newsweek головний астроном Філадельфійського Інституту Франкліна Деррік Піттс.

Скептично ставляться й до того, що Маск після успіху з Optimus планує відправити на Марс людей.

"Знадобляться десятки випробувальних запусків різних модифікацій Starship, перш ніж можна буде надсилати людей у настільки ризиковану подорож. Вважаю, що за правління Трампа люди на Марсі не з'являться — це нереально", — заявив професор астрономії з Університету Аризони Кріс Імпі.

Поки що жодних офіційних безпілотних запусків на Марс у 2026 році не анонсували. Зазвичай NASA та SpaceX узгоджують графік польотів приблизно за рік до самої місії. Тож інформація про потенційний старт може з'явитися не раніше кінця 2025 року.

Нагадаємо, NASA спільно зі SpaceX відправила ракету Falcon 9 з місією Fram2. Її мета полягає у вивченні полярної орбіти Землі.

Також ми писали, що SpaceX повернула астронавтів NASA у капсулі Dragon, які перебували там протягом дев'яти місяців, замість запланованих восьми днів. Причиною такого довгого перебування стала проблема з двигунами космічного корабля Boeing Starliner, яким вони дісталися туди.