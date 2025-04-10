Роботы Tesla Optimus готовятся к миссии на Марс — Маск назвал дату

Гуманоидный робот Optimus компании Tesla. Фото: Oriental Image

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск официально подтвердил, что человекоподобные роботы Tesla Optimus будут привлечены к изучению поверхности Марса. По его словам, если все пойдет по плану, первые "Optimus" полетят на Красную планету на борту космического корабля SpaceX в конце 2026 года.

Об этом пишет Newsweek.

Реклама

Читайте также:

Удастся ли в конце 2026 года отправить Optimus на Марс

Амбициозная цель Маска — помочь человечеству колонизировать Марс. Его компания SpaceX тесно сотрудничает с NASA, поскольку космическое агентство полагается на разработки SpaceX для будущих марсианских миссий. Теперь к этому стремлению добавляется и Tesla: роботы Optimus, которые могут автономно передвигаться на двух "ногах" и выполнять разнообразные задачи, станут частью стратегического расширения влияния Маска на космическую отрасль США.

На одном из предыдущих мероприятий, где презентовали "Optimus" в октябре 2024 года, роботы позиционировались как универсальные помощники для выполнения домашней работы и простых бытовых задач.

"Optimus сделает все, что вы пожелаете: может быть учителем, ухаживать за детьми, выгуливать собаку, косить газон, делать покупки, подавать напитки, просто быть другом. Что вы придумаете — то и будет выполнять", — заявил Маск во время презентации.

Уже тогда роботы показали себя на практике, свободно двигаясь и "общаясь" с гостями. Теперь Маск добавил в социальных сетях, что планирует отправить Optimus на Марс.

"Starship, надеюсь, отправится на Марс в конце следующего года с исследовательскими роботами Optimus", — написал генеральный директор SpaceX.

Эксперты сомневаются, что удастся организовать такую миссию настолько быстро.

"Если учитывать все практические аспекты, нужно немало времени, чтобы это реализовать. Возможно ли до конца этого десятилетия? Формально да, но с огромными рисками. Если речь пойдет о трех десятилетиях, можно представить, что риски снизятся до приемлемого уровня", — высказался в интервью Newsweek главный астроном Филадельфийского Института Франклина Деррик Питтс.

Скептически относятся и к тому, что Маск после успеха с Optimus планирует отправить на Марс людей.

"Понадобятся десятки испытательных запусков различных модификаций Starship, прежде чем можно будет отправлять людей в столь рискованное путешествие. Считаю, что при правлении Трампа люди на Марсе не появятся — это нереально", — заявил профессор астрономии из Университета Аризоны Крис Импи.

Пока никаких официальных беспилотных запусков на Марс в 2026 году не анонсировали. Обычно NASA и SpaceX согласовывают график полетов примерно за год до самой миссии. Поэтому информация о потенциальном старте может появиться не раньше конца 2025 года.

Напомним, NASA совместно со SpaceX отправила ракету Falcon 9 с миссией Fram2. Ее цель заключается в изучении полярной орбиты Земли.

Также мы писали, что SpaceX вернула астронавтов NASA в капсуле Dragon, которые находились там в течение девяти месяцев, вместо запланированных восьми дней. Причиной такого долгого пребывания стала проблема с двигателями космического корабля Boeing Starliner, которым они добрались туда.