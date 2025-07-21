До Землі наближається "зонд невідомої цивілізації" — відомий астрофізик розкрив деталі

Космічні зонди на орбіті Землі. Фото: Unsplash

Астрономи виявили новий міжзоряний об'єкт — 3I/ATLAS, який знаходиться на відстані, що у 4,5 раза перевищує відстань між Землею та Сонцем. Його незвично висока яскравість одразу викликала підозру, що ми маємо справу або з гігантською кометою, або з явищем, яке ще не спостерігали.

Про це пише астрофізик Аві Леб на платформі Medium.

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Чому розмір і спектр 3I/ATLAS спантеличили науковців

За типовим альбедо астероїдів блиск 3I/ATLAS відповідає діаметру близько 20 км — утричі більшому, ніж астероїд, що знищив динозаврів, і у 200 разів більшому за попередній міжзоряний об'єкт 1I/'Oumuamua. Імовірність натрапити на тіло такого масштабу за п'ять років оглядів становить лише 0,01%.

Перші спектроскопічні спостереження не виявили характерних ліній газу чи молекул. Замість цього зафіксовано лише "почервоніння" відбитого світла — ефект, який може свідчити про пил або органічну речовину (толіни) на поверхні ядра. Якщо ж ніякого пилового шлейфа немає, тоді тіло і справді має приблизно 20 км у поперечнику.

У міру наближення до Сонця об'єкт ставатиме яскравішим. Якщо він справді суцільний і без кометної коми, його світність зростатиме за інверсним квадратом відстані.

3I/ATLAS рухається ретроградною орбітою й перетне площину земної орбіти з відхиленням лише у 5°. Найближче до Сонця він буде 29 жовтня 2025 року, коли Земля опиниться по той бік зірки — майже ідеальний момент "сховатися" від земних телескопів. Астроном Аві Леб порівнює ситуацію з романом Артура Кларка "Зустріч із Рамою", де в Сонячну систему влітає циліндричний космічний корабель подібних розмірів.

Леб подав статтю до Research Notes of the American Astronomical Society, обґрунтовуючи "кометну" гіпотезу, але редакція вилучила припущення про штучне походження. Також про "аномалії" не згадали й автори статті у Вікіпедії, мотивуючи відсутністю рецензованих робіт.

Нагадаємо, американська компанія Redwire Corporation успішно протестувала свої гнучкі сонячні панелі ROSA, які можуть стати основою енергосистеми майбутньої місячної станції Lunar Gateway. Їхня конструкція забезпечує високу ефективність і полегшує транспортування до космосу.

Також ми писали, що китайські науковці виявили на борту станції "Тяньгун" невідомий раніше вид бактерій. Мікроорганізм Niallia tiangongensis, названий на честь станції, має унікальні властивості й досі не зустрічався на Землі.