Заміна паспорта на ID-картку — чи може завершитися дія документа зразка 1994 року

Паспортний сервіс у Києві.

Багатьох українців може цікавити питання, чи визначає законодавство кінцеву дату чинності паспортів зразка 1994 року. Іншими словами, чи настане для власників документів у вигляді книжечки період обов’язкової заміни на ID-картку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи може паперовий паспорт втратити чинність.

Чи існує кінцева дата дії паспорта

Відповідь міститься на сайті Державної міграційної служби України. Згідно з офіційною інформацією, наше законодавство не визначає кінцеву дату чинності паспортів зразка 1994 року. Тобто протягом конкретного часу експлуатації не настане момент, коли доведеться обов’язково замінювати книжечку на пластик.

Навіть на внутрішньому правому боці обкладинки надруковано нагадування для власників: "Термін дії паспорта, виготовленого у вигляді книжечки, не обмежується". Іншими словами, якщо документ не пошкоджений і містить актуальні відомості про людину, він вважається чинним. Обмін на ID-картку здійснюється лише за бажанням власника.

Водночас існують випадки, коли необхідно позбутися паперового паспорта на користь пластикового. Оформлення картки є обов’язковим при:

досягненні особою 14-річного віку;

втраті або викраденні документа;

зміні персональної інформації;

виявленні помилки в тексті;

непридатності паспорта-книжечки до подальшого використання.

Плюс доведеться здійснити заміну, якщо минув встановлений законом термін для вклейки в паспорт нового фото після досягнення 25 або 45 років. На це дається один календарний місяць.

Що робити з радянським свідоцтвом про народження

Раніше ми розповідали, чи повинні українці зі свідоцтвом про народження часів СРСР замінити документ. Закон не передбачає такого обов’язку, оскільки документ старого зразка має аналогічну юридичну силу і вважається дійсним.

Проте бувають випадки, коли без нового свідоцтва про народження не обійтися. Наприклад, якщо документ втрачено або на папері з’явилися пошкодження (сліди цвілі, дірки, розриви тощо). Плюс доведеться звернутися за свідоцтвом українського зразка у разі використання за кордоном.

Міжнародна спільнота не визнає радянський документ, адже його видала держава, якої вже не існує. Заміна стане необхідною у випадку потреби оформити друге громадянство чи посвідку на проживання, змінити міграційний статус, підтвердити родинні зв’язки, одружитися тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українців у Польщі чекають зміни з 1 грудня. По-перше, збільшиться розмір збору за подання заяви на дозвіл працевлаштування. По-друге, доведеться заповнювати нові бланки заяв на дозвіл тимчасового проживання.

Також ми писали, що для українців ускладнили правила набуття громадянства за натуралізацією. Умови посилили в багатьох державах ЄС, зокрема Італії, Франції, Португалії, Швеції, Нідерландах, Фінляндії тощо.