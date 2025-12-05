Замена паспорта на ID-карту — может ли завершиться действие документа образца 1994 года

Действие паспорта образца 1994 года — есть ли конечная дата
Многих украинцев может интересовать вопрос, определяет ли законодательство конечную дату действия паспортов образца 1994 года. Другими словами, наступит ли для владельцев документов в виде книжечки период обязательной замены на ID-карту.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, может ли бумажный паспорт потерять силу.
Существует ли конечная дата действия паспорта
Ответ содержится на сайте Государственной миграционной службы Украины. Согласно официальной информации, наше законодательство не определяет конечную дату действия паспортов образца 1994 года. То есть в течение конкретного времени эксплуатации не наступит момент, когда придется обязательно заменять книжечку на пластик.
Даже на внутренней правой стороне обложки напечатано напоминание для владельцев: "Срок действия паспорта, изготовленного в виде книжечки, не ограничивается". Иными словами, если документ не поврежден и содержит актуальные сведения о человеке, он считается действующим. Обмен на ID-карту осуществляется только по желанию владельца.
В то же время существуют случаи, когда необходимо избавиться от бумажного паспорта в пользу пластикового. Оформление карточки является обязательным при:
- достижении лицом 14-летнего возраста;
- потере или похищении документа;
- изменении персональной информации;
- обнаружении ошибки в тексте;
- непригодности паспорта-книжечки к дальнейшему использованию.
Плюс придется осуществить замену, если истек установленный законом срок для вклейки в паспорт нового фото по достижении 25 или 45 лет. На это дается один календарный месяц.
Что делать с советским свидетельством о рождении
Ранее мы рассказывали, должны ли украинцы со свидетельством о рождении времен СССР заменить документ. Закон не предусматривает такой обязанности, поскольку документ старого образца имеет аналогичную юридическую силу и считается действительным.
Однако бывают случаи, когда без нового свидетельства о рождении не обойтись. Например, если документ утерян или на бумаге появились повреждения (следы плесени, дырки, разрывы и т.д.). Плюс придется обратиться за свидетельством украинского образца в случае использования за рубежом.
Международное сообщество не признает советский документ, ведь его выдало государство, которого уже не существует. Замена станет необходимой в случае оформления второго гражданства или вида на жительство, изменения миграционного статуса, подтверждения родственных связей, женитьбы и пр.
