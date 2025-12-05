Замена паспорта на ID-карту — может ли завершиться действие документа образца 1994 года

Паспортный сервис в Киеве. Фото: Google Maps

Многих украинцев может интересовать вопрос, определяет ли законодательство конечную дату действия паспортов образца 1994 года. Другими словами, наступит ли для владельцев документов в виде книжечки период обязательной замены на ID-карту.

Существует ли конечная дата действия паспорта

Ответ содержится на сайте Государственной миграционной службы Украины. Согласно официальной информации, наше законодательство не определяет конечную дату действия паспортов образца 1994 года. То есть в течение конкретного времени эксплуатации не наступит момент, когда придется обязательно заменять книжечку на пластик.

Даже на внутренней правой стороне обложки напечатано напоминание для владельцев: "Срок действия паспорта, изготовленного в виде книжечки, не ограничивается". Иными словами, если документ не поврежден и содержит актуальные сведения о человеке, он считается действующим. Обмен на ID-карту осуществляется только по желанию владельца.

В то же время существуют случаи, когда необходимо избавиться от бумажного паспорта в пользу пластикового. Оформление карточки является обязательным при:

достижении лицом 14-летнего возраста;

потере или похищении документа;

изменении персональной информации;

обнаружении ошибки в тексте;

непригодности паспорта-книжечки к дальнейшему использованию.

Плюс придется осуществить замену, если истек установленный законом срок для вклейки в паспорт нового фото по достижении 25 или 45 лет. На это дается один календарный месяц.

Что делать с советским свидетельством о рождении

Ранее мы рассказывали, должны ли украинцы со свидетельством о рождении времен СССР заменить документ. Закон не предусматривает такой обязанности, поскольку документ старого образца имеет аналогичную юридическую силу и считается действительным.

Однако бывают случаи, когда без нового свидетельства о рождении не обойтись. Например, если документ утерян или на бумаге появились повреждения (следы плесени, дырки, разрывы и т.д.). Плюс придется обратиться за свидетельством украинского образца в случае использования за рубежом.

Международное сообщество не признает советский документ, ведь его выдало государство, которого уже не существует. Замена станет необходимой в случае оформления второго гражданства или вида на жительство, изменения миграционного статуса, подтверждения родственных связей, женитьбы и пр.

