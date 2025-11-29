Гражданство в Европе по натурализации — где стало сложнее получить паспорт

Польские документы. Фото: Pexels

Украинцам стало сложнее получить гражданство некоторых европейских государств, поскольку в 2025 году они ужесточили правила натурализации. Теперь нужно выполнить больше условий, дабы иметь возможность податься на оформление второго паспорта в Италии, Великобритании, Франции, Финляндии и др.

Об этом говорится на специализированном портале Visit Ukraine.

Новые правила натурализации в Европе

Пока в 2025 году Украина принимает закон о множественном гражданстве, многие европейские государства ужесточают миграционную политику, заботясь о своей безопасности и демографии. Где-то повысили языковые требования, где-то — изменили минимальный срок проживания. Во всяком случае, оформить второй паспорт для украинцев стало сложнее.

Франция

В 2025 году Франция сократила возможности получения вида на жительство по семейным основаниям, но, в то же время, усилила поддержку рабочей миграции. Речь идет о дефицитных сферах, в частности медицине, инженерии, IT, агросекторе и других.

Италия

Весь механизм натурализации был пересмотрен. Во-первых, количество вариантов автоматического получения гражданства уменьшилось. Во-вторых, теперь не работает проживание на территории государства без активной интеграции в общество. В-третьих, при принятии решения миграционная служба оценивает связь со страной, знание языка, социальный вклад, финансовую дисциплину и пр.

Великобритания

Правила для семейных маршрутов стали более жесткими в 2025 году. Например, финансовый порог дохода для спонсирования партнера повысился, а требования к жилью и стабильному заработку ужесточились.

Португалия

До недавнего времени процесс натурализации в Португалии был одним из самых простых в ЕС, однако ситуация изменилась. Теперь нужно прожить в стране 10 лет вместо пяти, а языковой порог подняли до уровня B2. Плюс ввели требование доказательства лояльности и вовлеченности в общественную жизнь совместно с более глубокими проверками безопасности.

Финляндия

Чтобы получить право на гражданство по натурализации, необходимо доказать стабильный доход, пройти глубокую проверку личности, демонстрировать интеграцию и социальную ответственность (таким заявителям предоставляют приоритет).

Нидерланды

Страна увеличила минимальный срок проживания для подачи документов на паспорт, усложнила языковой и интеграционный тест, ужесточила требования к налоговой истории и трудоустройству.

Швеция

В 2025 году государство начало оценивать не только документы и период проживания иностранцев, но и поведение. Анализ характера и общественной ответственности стал строже, возросло внимание к штрафным санкциям, долгам и другим финансовым недостаткам.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут получить немецкое гражданство по рождению, натурализации или репатриации, но каждый способ имеет свои обязательные условия. Если их не выполнить, получить второй паспорт не удастся.

Также мы писали, что Кабмин обнародовал перечень из пяти государств, гражданство которых украинцы могут получить без отказа от собственного паспорта. Процедура будет действовать для США, Канады, Германии, Польши и Чехии.