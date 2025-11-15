Видео
Видео

Гражданство Польши — кто из украинцев не сможет получить и почему

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 19:15
обновлено: 17:43
Гражданство Польши для украинцев — кто не сможет оформить второй паспорт
Украинские паспорта. Фото: ГПСУ/Facebook

Многие украинцы за рубежом могут рассчитывать на приобретение гражданства Польши. Такое право наступает при наличии конкретных оснований. Однако если не выполнить обязательные условия, то оформление второго паспорта "не светит".

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто из украинцев не сможет стать гражданином Польши.

Читайте также:

Основания для получения польского гражданства

Существует много путей, которые открывают иностранцам двери к приобретению гражданства Польши. Нужно лишь убедиться, что вы соответствуете всем критериям и выполнили полный список условий, предусмотренный для того или иного способа.

  • Принцип "права крови"

Он означает, что ребенок, который родился на территории Польши, автоматически получает местные документы. Но только в случаях, когда по крайней мере один из родителей является гражданином Польши, или личности матери и отца неизвестны, или супруги вообще не имеют гражданства.

  • Брак или семейные обстоятельства

Это основание предусматривает предоставление права на гражданство после двух лет проживания на территории Польши и минимум трехлетнего периода брака с человеком, который имеет польский паспорт.

  • Гражданство по проживанию

Иностранец должен легально проживать в Польше в течение трех лет на основании разрешения на постоянное проживание или разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС. При этом необходимо иметь жилье и стабильный источник дохода.

  • Гражданство через Карту поляка

Иностранцы, которые прожили в Польше не менее года на основании Карты постоянного побыту, связанной с Картой поляка, могут подать заявку на гражданство.

  • Специальное решение президента

Еще один способ оформить второй паспорт — получить специальное решение президента, который не ограничивается основаниями и причинами. Гражданство в основном выдается лицам, имеющим особые заслуги в конкретной области: спорте, науке, искусстве и пр.

Отметим, для признания гражданства необходимо владеть польским языком на уровне В1. Это подтверждается сертификатом, выданным по результатам прохождения тестирования. Те украинцы, которые ни одного слова не понимают на польском, не смогут оформить второй паспорт.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине разрешили множественное гражданство и обнародовали список государств, жители которых могут получить украинский паспорт. В него вошли Канада, США, Польша, Германия и Чехия.

Также мы писали, что репатриация — это упрощенный способ получить второй паспорт по праву происхождения, если предки были гражданами другой страны. Украинцы часто пользуются программами Румынии и Болгарии.

