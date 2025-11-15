Громадянство Польщі для українців — хто не зможе оформити другий паспорт

Українські паспорти. Фото: ДПСУ/Facebook

Чимало українців за кордоном можуть розраховувати на набуття громадянства Польщі. Таке право настає за наявності конкретних підстав. Однак якщо не виконати обов'язкові умови, то оформлення другого паспорта "не світить".

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто з українців не зможе стати громадянином Польщі.

Реклама

Читайте також:

Підстави для набуття польського громадянства

Існує багато шляхів, які відкривають іноземцям двері до набуття громадянства Польщі. Потрібно лише переконатися, що ви відповідаєте всім критеріям і виконали повний список умов, передбачений для того чи іншого способу.

Принцип "права крові"

Він означає, що дитина, яка народилася на території Польщі, автоматично отримує місцеві документи. Але тільки у випадках, коли принаймні один із батьків є громадянином Польщі, або особи матері й батька невідомі, або подружжя взагалі не має громадянства.

Шлюб або сімейні обставини

Ця підстава передбачає надання права на громадянство після двох років проживання на території Польщі та мінімум трирічного періоду шлюбу з людиною, яка має польський паспорт.

Громадянство за проживанням

Іноземець повинен легально мешкати в Польщі протягом трьох років на підставі дозволу на постійне проживання або дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС. Водночас необхідно мати житло і стабільне джерело доходу.

Громадянство через Карту поляка

Іноземці, які прожили в Польщі не менше року на підставі Карти сталого побиту, пов’язаної з Карткою поляка, можуть подати заявку на громадянство.

Спеціальне рішення президента

Ще один спосіб оформити другий паспорт — отримати спеціальне рішення президента, який не обмежується підставами і причинами. Громадянство здебільшого видається особам, які мають особливі заслуги в конкретній галузі: спорті, науці, мистецтві тощо.

Зауважимо, для визнання громадянства необхідно володіти польською мовою на рівні В1. Це підтверджується сертифікатом, виданим за результатами проходження тестування. Ті українці, які жодного слова не розуміють польською, не зможуть оформити другий паспорт.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні дозволили множинне громадянство та оприлюднили список держав, мешканці яких можуть отримати український паспорт. В нього ввійшли Канада, США, Польща, Німеччина і Чехія.

Також ми писали, що репатріація — це спрощений спосіб отримати другий паспорт за правом походження, якщо предки були громадянами іншої країни. Українці часто користуються програмами Румунії та Болгарії.