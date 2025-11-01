Де українцям найпростіше отримати громадянство в ЄС і що таке репатріація

Український паспорт. Фото: ДПСУ/Facebook

Українцям доступні різні способи швидкого набуття громадянства в ЄС, наприклад, шляхом інвестування. Однак це дуже дорого, тоді як репатріація дозволяє претендувати на другий паспорт набагато дешевше і простіше.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яке громадянство українцям найлегше отримати шляхом репатріації.

Реклама

Читайте також:

Що таке репатріація

Це процедура повернення особи на батьківщину за правом походження. Наприклад, якщо ваші предки раніше проживали за кордоном і були громадянами іншої країни, то нащадкам дозволяється претендувати на відновлення втрачених зв’язків.

У 20 столітті випадки примусового переселення не були рідкістю. Тепер існує можливість повернути історичну справедливість, подавши заявку на відновлення громадянства. Однак рішення ухвалюють тільки після детального аналізу родоводу та підтвердження національного коріння.

Де українцям легко набути громадянство

Країна, що одна з найперших приходить на думку, — це Румунія. Понад 20 років Північна Буковина входила до складу Королівства Румунія, тож нині достатньо довести, що ваші предки до 3-го ступеня спорідненості мешкали на території іншої держави у період з 1918 по 1940 роки. Процедура підкріплена на законодавчому рівні статтею 11 Закону "Про румунське громадянство" від 01.03.1991 року.

Альтернативний варіант — отримати паспорт Болгарії. Якщо у вашому родоводі присутній принаймні один родич до лінії прабабусь/прадідусів із болгарським громадянством, можна претендувати на процедуру репатріації. Проте серед обов’язкових умов — людина не повинна мати судимостей і заборони на перетин зовнішніх кордонів Європейського Союзу.

Загалом набуття громадянства за правом походження має багато переваг. Наприклад, українцям не доведеться багато разів навідуватися до міграційної служби, дотримуватися чималого переліку вимог (як у випадку з натуралізацією) або платити величезні гроші. Другий паспорт зазвичай оформлюють швидко — в середньому від 12 місяців.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть різними способами набути громадянство Німеччини або Польщі. Наприклад, другий паспорт видають за правом народження, за походженням або шляхом відновлення громадянства.

Також ми писали, що з 29 жовтня 2025 року "продовжені" закордонні паспорти більше не діють. Українці повинні оформити нові біометричні документи, бо старі з подовженим терміном не дають права на виїзд.