Второе гражданство — какие страны ЕС быстро выдают паспорта

Второе гражданство — какие страны ЕС быстро выдают паспорта

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 11:35
обновлено: 10:26
Где украинцам проще всего получить гражданство в ЕС и что такое репатриация
Украинский паспорт. Фото: ГПСУ/Facebook

Украинцам доступны различные способы быстрого получения гражданства в ЕС, например, путем инвестирования. Однако это очень дорого, тогда как репатриация позволяет претендовать на второй паспорт гораздо дешевле и проще.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какое гражданство украинцам легче всего получить путем репатриации.

Что такое репатриация

Это процедура возвращения человека на родину по праву происхождения. Например, если ваши предки ранее проживали за границей и были гражданами другой страны, то потомкам разрешается претендовать на восстановление утраченных связей.

В 20 веке случаи принудительного переселения не были редкостью. Теперь существует возможность вернуть историческую справедливость, подав заявку на восстановление гражданства. Однако решение принимают только после детального анализа родословной и подтверждения национальных корней.

Где украинцам легко получить гражданство

Страна, что одна из первых приходит на ум, — это Румыния. Более 20 лет Северная Буковина входила в состав Королевства Румыния, поэтому сейчас достаточно доказать, что ваши предки до 3-й степени родства жили на территории другого государства в период с 1918 по 1940 годы. Процедура подкреплена на законодательном уровне статьей 11 Закона "О румынском гражданстве" от 01.03.1991 года.

Альтернативный вариант — получить паспорт Болгарии. Если в вашей родословной присутствует хотя бы один родственник до линии прабабушек/прадедушек с болгарским гражданством, можно претендовать на процедуру репатриации. Однако среди обязательных условий — человек не должен иметь судимостей и запрета на пересечение внешних границ Европейского Союза.

В целом приобретение гражданства по праву происхождения имеет много преимуществ. Например, украинцам не придется много раз наведываться в миграционную службу, соблюдать немалый перечень требований (как в случае с натурализацией) или платить огромные деньги. Второй паспорт обычно оформляют быстро — в среднем от 12 месяцев.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут разными способами приобрести гражданство Германии или Польши. Например, второй паспорт выдают по праву рождения, по происхождению или путем восстановления гражданства.

Также мы писали, что с 29 октября 2025 года "продленные" загранпаспорта больше не действуют. Украинцы должны оформить новые биометрические документы, так как старые с продленным сроком не дают права на выезд.

Румыния гражданство Болгария документы паспорт
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
