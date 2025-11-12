Множинне громадянство для українців — Кабмін оприлюднив список із п'яти держав

Польський паспорт. Фото: Unsplash

Кабінет Міністрів оприлюднив список держав, громадяни яких мають право на оформлення українського паспорта у спрощеному порядку. Відповідно паспорти цих держав стануть доступні українцям, згідно з законом про множинне громадянство.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 5 листопада 2025 р. № 1412.

Яке громадянство зможуть мати українці

Тепер не потрібно відмовлятися від українського паспорта, аби набути громадянства іншої країни. Згідно з текстом постанови, запровадження множинного громадянства спочатку торкнеться п'яти держав, де присутня велика українська діаспора:

США;

Канади;

Німеччини;

Польщі;

Чехії.

Громадяни цих країн зможуть оформити український паспорт за спрощеною процедурою, а наші люди — набути другого громадянства, не відмовляючись від першого. Щоправда, спершу йшлося про кілька десятків таких держав, а не лише про п'ять.

За словами президента Володимира Зеленського кілька місяців тому, до списку ввійдуть так звані "дружні" країні, тобто такі, що підтримують нас у війні з Росією та стали надійними партнерами України.

Власне, оприлюднений перелік не став несподіванкою, враховуючи кількість українців, які нині мешкають за кордоном. Зокрема в Канаді станом на 2025 рік — близько 1,3 млн наших громадян, у США — 1 млн. До Німеччини тільки за період війни виїхало понад 1 млн українців, до Чехії — більше 500 000.

Що означає спрощена процедура

Набуття громадянства за спрощеною процедурою означає, що іноземцям не доведеться подавати письмове зобов'язання на відмову від свого громадянства. Потрібна лише декларація про визнання себе громадянином України.

Натомість інші обов'язкові умови залишилися чинними. Наприклад, іноземці повинні проживати в Україні не менше п'яти років і скласти іспити з української мови, історії та основ Конституції. Певні пільги запровадили для осіб, які воюють на боці України, а також для біженців, закордонних українців та іноземців у шлюбі з нашими громадянами.

Нагадаємо, українці можуть отримати громадянство Польщі після трьох років проживання та наявності доходу. У Німеччині потрібно п’ять років легального перебування, інтеграція та знання мови.

Також ми писали, що українці повинні вклеїти фото в паспорт у 25 і 45 років протягом місяця. Якщо цього не зробити, документ стане недійсним, а штраф за використання становитиме від 17 до 51 грн.