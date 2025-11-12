Множественное гражданство для украинцев — Кабмин обнародовал список из пяти стран

Польский паспорт. Фото: Unsplash

Кабинет Министров обнародовал список государств, граждане которых имеют право на оформление украинского паспорта в упрощенном порядке. Соответственно паспорта этих государств станут доступны украинцам, согласно закону о множественном гражданстве.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 5 ноября 2025 г. № 1412.

Теперь не нужно отказываться от украинского паспорта, дабы получить гражданство другой страны. Согласно тексту постановления, введение множественного гражданства сначала коснется пяти государств, где присутствует большая украинская диаспора:

США;

Канады;

Германии;

Польши;

Чехии.

Граждане этих стран смогут оформить украинский паспорт по упрощенной процедуре, а наши люди — получить второе гражданство, не отказываясь от первого. Правда, сначала речь шла о нескольких десятках таких государств, а не только о пяти.

По словам президента Владимира Зеленского несколько месяцев назад, в список войдут так называемые "дружественные" стране, то есть поддерживающие нас в войне с Россией и ставшие надежными партнерами Украины.

Собственно, обнародованный перечень не стал неожиданностью, учитывая количество украинцев, которые сейчас живут за рубежом. В частности в Канаде по состоянию на 2025 год — около 1,3 млн наших граждан, в США — 1 млн. В Германию только за период войны выехало более 1 млн украинцев, в Чехию — более 500 000.

Что означает упрощенная процедура

Приобретение гражданства по упрощенной процедуре означает, что иностранцам не придется подавать письменное обязательство на отказ от своего гражданства. Нужна только декларация о признании себя гражданином Украины.

Зато другие обязательные условия остались в силе. Например, иностранцы должны проживать в Украине не менее пяти лет и сдать экзамены по украинскому языку, истории и основам Конституции. Определенные льготы ввели для лиц, воюющих на стороне Украины, а также для беженцев, зарубежных украинцев и иностранцев в браке с нашими гражданами.

Напомним, украинцы могут получить гражданство Польши после трех лет проживания и наличия дохода. В Германии нужно пять лет легального пребывания, интеграция и знание языка.

Также мы писали, что украинцы должны вклеить фото в паспорт в 25 и 45 лет в течение месяца. Если этого не сделать, документ станет недействительным, а штраф за использование составит от 17 до 51 грн.