Главная Экономика В Украине разрешили множественное гражданство — список государств

В Украине разрешили множественное гражданство — список государств

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 11:10
обновлено: 11:09
Множественное гражданство для украинцев — Кабмин обнародовал список из пяти стран
Польский паспорт. Фото: Unsplash

Кабинет Министров обнародовал список государств, граждане которых имеют право на оформление украинского паспорта в упрощенном порядке. Соответственно паспорта этих государств станут доступны украинцам, согласно закону о множественном гражданстве.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 5 ноября 2025 г. № 1412.

Какое гражданство смогут иметь украинцы

Теперь не нужно отказываться от украинского паспорта, дабы получить гражданство другой страны. Согласно тексту постановления, введение множественного гражданства сначала коснется пяти государств, где присутствует большая украинская диаспора:

  • США;
  • Канады;
  • Германии;
  • Польши;
  • Чехии.

Граждане этих стран смогут оформить украинский паспорт по упрощенной процедуре, а наши люди — получить второе гражданство, не отказываясь от первого. Правда, сначала речь шла о нескольких десятках таких государств, а не только о пяти.

По словам президента Владимира Зеленского несколько месяцев назад, в список войдут так называемые "дружественные" стране, то есть поддерживающие нас в войне с Россией и ставшие надежными партнерами Украины.

Собственно, обнародованный перечень не стал неожиданностью, учитывая количество украинцев, которые сейчас живут за рубежом. В частности в Канаде по состоянию на 2025 год — около 1,3 млн наших граждан, в США — 1 млн. В Германию только за период войны выехало более 1 млн украинцев, в Чехию — более 500 000.

Что означает упрощенная процедура

Приобретение гражданства по упрощенной процедуре означает, что иностранцам не придется подавать письменное обязательство на отказ от своего гражданства. Нужна только декларация о признании себя гражданином Украины.

Зато другие обязательные условия остались в силе. Например, иностранцы должны проживать в Украине не менее пяти лет и сдать экзамены по украинскому языку, истории и основам Конституции. Определенные льготы ввели для лиц, воюющих на стороне Украины, а также для беженцев, зарубежных украинцев и иностранцев в браке с нашими гражданами.

Напомним, украинцы могут получить гражданство Польши после трех лет проживания и наличия дохода. В Германии нужно пять лет легального пребывания, интеграция и знание языка.

Также мы писали, что украинцы должны вклеить фото в паспорт в 25 и 45 лет в течение месяца. Если этого не сделать, документ станет недействительным, а штраф за использование составит от 17 до 51 грн.

гражданство иностранцы документы паспорт страны
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
