Гражданство Германии — кому из украинцев не получить второй паспорт

Украинские паспорта. Фото: Pexels

Многие украинцы проживают в Германии, даже несмотря на необходимость выезда из-за полномасштабной войны. Благодаря принятию закона о множественном гражданстве больше не нужно отказываться от украинского паспорта, дабы получить немецкий. Однако не все могут претендовать на второе гражданство.

кто из украинцев не сможет стать гражданином Германии.

Способы получения гражданства Германии

Существует несколько способов получить право на оформление местного паспорта. Однако если не выполнить хотя бы одно из обязательных условий, на успех можно не надеяться. Поэтому стоит заранее узнать, какие правила необходимо выполнить для реализации каждого способа.

Гражданство по рождению

Детям предоставляется правовая принадлежность к стране автоматически. Это правило распространяется даже на детей, найденных на территории Германии без сведений о родителях, а также на несовершеннолетних лиц, родители которых не имеют правового статуса.

Если родители являются гражданами другого государства или по крайней мере один из них является гражданином/резидентом Швейцарии, ребенок получит местный паспорт при условии законного проживания отца или матери в Германии от 5 лет.

Гражданство через натурализацию

Через пять лет непрерывного пребывания иностранцы получают право подать заявку на гражданство. Срок сокращается до трех лет для лиц, которые имеют активную социальную позицию и успешно интегрировались в немецкое общество.

Гражданство по репатриации

Способ доступен потомкам людей, которые в прошлом отказались от немецкого паспорта из-за брака с гражданином другой страны, потеряли документ до 26.02.1995 г. или написали коллективный отказ от гражданства. Репатрианты должны владеть немецким языком, однако срок их проживания на территории государства не влияет на результат.

Кому откажут в гражданстве Германии

Даже если человек выполнил все условия, это не дает стопроцентной гарантии, что решение примут в его пользу. Ведь дополнительно надо достичь совершеннолетия, не иметь судимостей, разговаривать на немецком на уровне В1 или выше, сдать тест на знание общественно-правового устройства государства, а также согласиться с установленным демократическим порядком (устно или письменно).

Отказ в оформлении второго паспорта нередко получают расисты, антисемиты и люди с другими дискриминационными взглядами. Также гражданство не светит иностранцам, которые подали ложную информацию о себе, подделали официальные документы или нелегально проживали в Германии.

