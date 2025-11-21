Громадянство Німеччини — кому з українців не отримати другий паспорт

Українські паспорти. Фото: Pexels

Чимало українців проживають у Німеччині, навіть попри необхідність виїзду через повномасштабну війну. Завдяки ухваленню закону про множинне громадянство більше не потрібно відмовлятися від українського паспорта, аби отримати німецький. Однак не всі зможуть набути другого громадянства.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто з українців не зможе стати громадянином Німеччини.

Способи набуття громадянства Німеччини

Існує кілька способів отримати право на оформлення місцевого паспорта. Однак якщо не виконати бодай одну з обов'язкових умов, на успіх можна не сподіватися. Тому варто заздалегідь дізнатися, які правила необхідно виконати для реалізації кожного способу.

Громадянство за народженням

Дітям надається правова приналежність до країни автоматично. Це правило поширюється навіть на дітей, знайдених на території Німеччини без відомостей про батьків, а також на неповнолітніх осіб, батьки яких не мають правового статусу.

Якщо батьки є громадянами іншої держави чи принаймні один із них є громадянином/резидентом Швейцарії, дитина отримає місцевий паспорт за умови законного проживання батька чи матері в Німеччині від 5 років.

Громадянство через натуралізацію

Через п'ять років безперервного перебування іноземці отримують право подати заявку на громадянство. Термін скорочується до трьох років для осіб, які мають активну соціальну позицію та успішно інтегрувалися в німецьке суспільство.

Громадянство за репатріацією

Спосіб доступний нащадкам людей, які в минулому відмовилися від німецького паспорта через шлюб із громадянином іншої країни, втратили документ до 26.02.1995 р. або написали колективну відмову від громадянства. Репатріанти повинні володіти німецькою мовою, однак термін їх проживання на території держави не впливає на результат.

Кому відмовлять у громадянстві Німеччини

Навіть якщо людина виконала всі умови, це не дає стовідсоткової гарантії, що рішення ухвалять на її користь. Адже додатково треба досягти повноліття, не мати судимостей, розмовляти німецькою на рівні В1 чи вище, скласти тест на знання суспільно-правового устрою держави, а також погодитися зі встановленим демократичним порядком (усно чи письмово).

Відмову в оформленні другого паспорта нерідко отримують расисти, антисеміти і люди з іншими дискримінаційними поглядами. Також громадянство не світить іноземцям, які подали неправдиву інформацію про себе, підробили офіційні документи чи нелегально проживали в Німеччині.

Нагадаємо, українці можуть отримати громадянство Польщі кількома шляхами: через "право крові", шлюб, трирічне легальне проживання, Карту поляка чи персональне рішення президента.

Також ми писали, що українці можуть швидко отримати громадянство ЄС за походженням, якщо підтвердять родинні зв’язки. Репатріація дешевша та простіша за інвестування, а паспорт видають приблизно за рік.