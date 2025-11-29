Громадянство в Європі за натуралізацією — де стало складніше отримати паспорт

Польські документи. Фото: Pexels

Українцям стало складніше отримати громадянство деяких європейських держав, оскільки у 2025 році вони посилили правила натуралізації. Тепер потрібно виконати більше умов, аби мати змогу податися на оформлення другого паспорта в Італії, Великій Британії, Франції, Фінляндії тощо.

Про це йдеться на спеціалізованому порталі Visit Ukraine.

Нові правила натуралізації в Європі

Поки у 2025 році Україна ухвалює закон про множинне громадянство, чимало європейських держав посилюють міграційну політику, піклуючись про свою безпеку і демографію. Десь підвищили мовні вимоги, десь — змінили мінімальний термін проживання. У всякому разі, оформити другий паспорт для українців стало складніше.

Франція

У 2025 році Франція скоротила можливості отримання посвідки на проживання через сімейні підстави, але водночас посилила підтримку робочої міграції. Йдеться про дефіцитні сфери, зокрема медицину, інженерію, ІТ, агросектор та інші.

Італія

Весь механізм натуралізації було переглянуто. По-перше, кількість варіантів автоматичного набуття громадянства зменшилася. По-друге, тепер не працює проживання на території держави без активної інтеграції у суспільство. По-третє, при ухвалені рішення міграційна служба оцінює зв’язок із країною, знання мови, соціальний внесок, фінансову дисципліну тощо.

Велика Британія

Правила для сімейних маршрутів стали більш жорсткими у 2025 році. Наприклад, фінансовий поріг доходу для спонсорування партнера підвищився, а вимоги до житла і стабільного заробітку посилилися.

Португалія

Донедавна процес натуралізації в Португалії був одним із найпростіших у ЄС, однак ситуація змінилася. Тепер потрібно прожити в країні 10 років замість п'яти, а мовний поріг підняли до рівня B2. Плюс запровадили вимогу доведення лояльності та залученості до суспільного життя спільно з глибшими безпековими перевірками.

Фінляндія

Щоб набути право на громадянство за натуралізацією, необхідно довести стабільний дохід, пройти глибоку перевірку особистості, демонструвати інтеграцію та соціальну відповідальність (таким заявникам надають пріоритет).

Нідерланди

Країна збільшила мінімальний термін проживання для подачі документів на паспорт, ускладнила мовний та інтеграційний тест, посилила вимоги до податкової історії та працевлаштування.

Швеція

У 2025 році держава почала оцінювати не лише документи і період проживання іноземців, але й поведінку. Аналіз характеру та громадської відповідальності став суворішим, зросла увага до штрафних санкцій, боргів та інших фінансових недоліків.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть отримати німецьке громадянство за народженням, натуралізацією або репатріацією, але кожен спосіб має свої обов’язкові умови. Якщо їх не виконати, отримати другий паспорт не вдасться.

Також ми писали, що Кабмін оприлюднив перелік із п'яти держав, громадянство яких українці можуть отримати без відмови від власного паспорта. Процедура діятиме для США, Канади, Німеччини, Польщі та Чехії.