Украинцев в Польше ждут перемены — к чему готовиться с 1 декабря

Дата публикации 4 декабря 2025 14:10
Изменения для украинцев в Польше — что будет с зарплатами и соцвыплатами с 1 декабря
Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Декабрь 2025 года принесет определенные изменения для украинцев в Польше. Они касаются предоставления разрешения на временное проживание и тарифов, которые взимают при подаче заявлений. В то же время нововведений в денежном обеспечении или социальных выплатах не предвидится.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться украинцам в Польше с 1 декабря 2025 года.

Читайте также:

Минимальная и средняя зарплата

В течение текущего года размер минимальной заработной платы был неизменен — 4 666 злотых брутто в месяц. Это сумма до вычета обязательных сборов и налогов, "на руки" сотрудники получают меньше. В почасовом размере по состоянию на 1 декабря будем иметь показатель около 30,50 злотых.

Отметим, польское правительство планирует в 2026-м поднять минимальный размер до 4 806 злотых брутто (31,40 злотых за час работы). Относительно среднего дохода, то официальные данные свидетельствуют об уровне 8 769 злотых брутто по состоянию на август 2025 года, но очевидно, что сумма варьируется в зависимости от региона и профессии.

Что будет с выплатой 800+ для украинцев

Еще в сентябре президент Польши Кароль Навроцкий подписал новый закон об изменениях в условиях пребывания украинцев и назначении социальной поддержки. Через некоторое время наши граждане не смогут получать выплаты по программе "800+", если не выполнят обязательные условия, среди которых:

  • официальное трудоустройство одного из родителей;
  • доход не менее 50% минимальной зарплаты;
  • обучение ребенка в польском учебном заведении.

Однако изменения заработают с 1 июня 2026 года, а до тех пор украинцам продолжат начислять денежную помощь по старым правилам (по состоянию на декабрь остается обязательное условие об обучении детей).

Новые тарифы в Польше

С 1 декабря увеличится размер административных сборов, которые взимают при подаче заявки. Речь идет о стандартном разрешении на трудоустройство и работу для иностранных граждан. Получается, расходы на документацию вырастут.

Отдельное постановление Министра семьи, труда и социальной политики от 20 ноября установило стоимость разрешения на уровне 400 злотых вместо 100 злотых. Так что украинцам придется платить вчетверо больше — 4 657 грн (по официальному курсу Национального банка).

Разрешение на временное проживание

Еще одно нововведение касается бланков заявлений о предоставлении разрешения на временное проживание. С 1 декабря украинцы должны заполнять только новые формы бланков, утвержденные распоряжением МВД и администрации Польши от 25 ноября 2025 года:

  • для карты на основании трудоустройства — бланк Приложения №1 (заполняет и подписывает работодатель);
  • для разрешения на временное проживание с целью выполнения работы в профессии, что требует высокой квалификации — бланк Приложения №2;
  • для разрешения на основании волонтерства — бланк Приложения №3;
  • для разрешения с целью проведения научных исследований — бланк Приложения №4.

Также с 1 декабря к заявлениям необходимо добавлять две фотографии, а не четыре, как было раньше. Фотографии должны быть неповрежденными, цветными, четкими и сделанными не раньше чем за шесть месяцев до дня обращения.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые украинцы в Польше не подлежат депортации. В частности принудительное выдворение не затронет иностранцев с толерованим пребыванием, несовершеннолетних детей граждан Польши и лиц со статусом UKR.

Также мы писали, что в польских городах действуют различные билеты на общественный транспорт, а цены на разовые поездки стартуют от 3,40 до 7 злотых. Плюс пассажирам доступны суточные, многодневные и месячные абонементы.

Польша выплаты беженцы документы украинцы в Польше
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
