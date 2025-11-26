Украинцы в Польше — кого точно не смогут депортировать до конца 2025 года

Украинские беженцы. Фото: Unsplash

Многих украинцев интересует вопрос депортации из Польши. Местные власти могут принять решение о принудительном выдворении иностранца в случае совершения серьезного преступления, угрозы национальной безопасности или нарушения миграционных правил. Однако некоторые люди вообще не подлежит депортации.

Об этом говорится на специализированном портале Ukrainian in Poland.

Реклама

Читайте также:

Кого не могут депортировать из Польши

Категорий иностранцев, в отношении которых не применяют депортацию, довольно много. Во-первых, речь идет о лицах со статусом беженца и дополнительной защитой. Польша должна придерживаться базового принципа, встроенного в международное право — не отправлять человека туда, где идет война/боевые действия, и где возможно преследование из-за взглядов, происхождения или религии.

Также в списке категорий лиц, которых запрещено депортировать, находятся:

иностранцы с толерованным пребыванием (Pobyt tolerowany);

лица, получившие гуманитарное пребывание (Pobyt ze względów humanitarnych);

супруги и несовершеннолетние дети граждан Польши/резидентов Евросоюза;

лица со статусом UKR (временная защита).

Что касается гуманитарного пребывания, то принимают во внимание причины, которые не позволяют человеку вернуться домой, не поставив под угрозу его жизнь, здоровье или базовые права. Речь идет не только о войне: серьезные риски могут включать болезнь, невозможность получить лечение, отсутствие безопасных условий, преследование, домашнее насилие и др.

Также под особой защитой находятся супруги и несовершеннолетние дети граждан Польши. Их не депортируют даже в случае возникновения проблем с документами.

Почему беженцев запрещено депортировать

В ЕС не допускается принудительное выдворение иностранцев, если их страна происхождения страдает от войны. Польша должна придерживаться этого требования, поскольку оно лежит в основе европейского права. Если человек имеет проблемы с легальным пребыванием, контролирующий орган обычно пытается найти другой выход, например, предлагает оформить гуманитарное/толероване пребывание.

Поэтому когда украинцам с временной защитой грозит депортация из Польши, каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке. Миграционная служба может учитывать такие моменты как причина выдворения, принадлежность к уязвимой категории, регион проживания в Украине и тому подобное.

Напомним, украинцы могут путешествовать государствами Европейского Союза по безвизовому режиму — 90 дней в течение 180-дневного периода. После его завершения придется вернуться домой.

Также мы писали, что Польша позволяет ввозить рыбу в определенных лимитах — до 20 кг свежей или копченой рыбы и морепродуктов. Превышение нормы может привести к утилизации продуктов или штрафу.