Українці в Польщі — кого точно не зможуть депортувати до кінця 2025 року

Українські біженці. Фото: Unsplash

Багатьох українців цікавить питання депортації з Польщі. Місцева влада може ухвалити рішення про примусове видворення іноземця у разі скоєння серйозного злочину, загрози національній безпеці чи порушення міграційних правил. Однак дехто взагалі не підлягає депортації.

Про це йдеться на спеціалізованому порталі Ukrainian in Poland.

Реклама

Читайте також:

Кого не можуть депортувати з Польщі

Категорій іноземців, щодо яких не застосовують депортацію, доволі багато. По-перше, йдеться про осіб зі статусом біженця і додатковим захистом. Польща повинна дотримуватися базового принципу, вбудованого в міжнародне право — не відправляти людину туди, де триває війна/бойові дії, та де можливе переслідування через погляди, походження чи релігію.

Також у списку категорій осіб, яких заборонено депортувати, перебувають:

іноземці з толерованим перебуванням (Pobyt tolerowany);

особи, які отримали гуманітарне перебування (Pobyt ze względów humanitarnych);

подружжя і неповнолітні діти громадян Польщі/резидентів Євросоюзу;

особи зі статусом UKR (тимчасовий захист).

Що стосується гуманітарного перебування, то беруть до уваги причини, які не дозволяють людині повернутися додому, не поставивши під загрозу її життя, здоров’я чи базові права. Йдеться не лише про війну: серйозні ризики можуть включати хворобу, неможливість отримати лікування, відсутність безпечних умов, переслідування, домашнє насильство та ін.

Також під особливим захистом перебувають подружжя і неповнолітні діти громадян Польщі. Їх не депортують навіть у разі виникнення проблем із документами.

Чому біженців заборонено депортувати

В ЄС не допускається примусове видворення іноземців, якщо їх країна походження потерпає від війни. Польща повинна дотримуватися цієї вимоги, оскільки вона лежить в основі європейського права. Якщо людина має проблеми з легальним перебуванням, контролюючий орган зазвичай намагається знайти інший вихід, наприклад, пропонує оформити гуманітарне/толероване перебування.

Тому коли українцям із тимчасовим захистом загрожує депортація з Польщі, кожен випадок розглядають в індивідуальному порядку. Міграційна служба може враховувати такі моменти як причина видворення, приналежність до вразливої категорії, регіон проживання в Україні тощо.

Нагадаємо, українці можуть подорожувати державами Європейського Союзу за безвізовим режимом — 90 днів упродовж 180-денного періоду. Після його завершення доведеться повернутися додому.

Також ми писали, що Польща дозволяє ввозити рибу у визначених лімітах — до 20 кг свіжої чи копченої риби і морепродуктів. Перевищення норми може призвести до утилізації продуктів або штрафу.