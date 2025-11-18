Виїзд за кордон по безвізу — що загрожує за перевищення 90-денного ліміту

Черга в пункті пропуску. Фото: ДПСУ/Facebook

Українці можуть здійснювати виїзд за кордон, користуючись безвізовим режимом. Він дозволяє подорожувати Шенгенською зоною максимум 90 днів упродовж будь-якого 180-денного періоду. Нерідко трапляється, що наші громадяни неправильно порахували кількість днів і протермінували повернення в Україну.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що загрожує українцям за перевищення ліміту 90/180 днів на території Шенгену.

Як працює правило Шенгену 90/180 днів

Якщо людина є громадянином держави, яка не входить в ЄС (включно з британцями після Brexit), вона має право перебувати в Шенгенській зоні до 90 днів без дозвільного документу (візи), а тільки на основі закордонного біометричного паспорта. Цей період можна розбити на кілька поїздок упродовж 180 днів.

Згідно з інформацією на сайті Представництва Федеративної Республіки Німеччина в Україні, правило Шенгену поширюється майже на всі держави-члени Євросоюзу, зокрема Австрію, Бельгію, Болгарію, Чеську Республіку, Данію, Естонію, Фінляндію, Францію, Німеччину, Грецію, Угорщину, Італію, Латвію, Литву, Люксембург, Мальту, Нідерланди, Польщу, Португалію, Румунію, Словаччину, Словенію, Іспанію, Хорватію і Швецію.

Також безвізовий режим розповсюджується на асоційованих учасників Шенгенської угоди: Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію і Швейцарію. Натомість Ірландія, Кіпр і Сполучене Королівство не є частиною Шенгенської зони.

Що загрожує за перевищення ліміту

Оскільки українці можуть неодноразово відвідувати Європейський Союз із метою короткострокових туристичних або ділових візитів, то підрахунок кількості днів стає проблемою. Важливо точно відстежувати період перебування за кордоном, оскільки перевищення допустимого ліміту призведе до серйозних проблем. Мандрівникам загрожує:

штраф від 200 євро всього за кілька днів протермінування (сума залежить від країни і тривалості перевищення ліміту);

внесення в базу SIS — Шенгенську інформаційну систему осіб, яким заборонено в'їзд (зазвичай на 3 роки чи довше);

депортація в Україну;

проблеми з наступним перетином кордону чи оформленням візи (історія поїздок відіграє важливу роль).

Як видно, в ЄС суворо ставляться до дотримання правил безвізового режиму. Необхідно ретельно відстежувати тривалість своїх подорожей за кордон або заздалегідь отримати дозвіл на проживання чи інший документ для легального перебування.

Що ще варто знати українцям

