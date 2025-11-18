Выезд за границу по безвизу — что грозит за превышение 90-дневного лимита

Штраф, депортация и запрет на въезд — что нужно знать о безвизе
Украинцы могут осуществлять выезд за границу, пользуясь безвизовым режимом. Он позволяет путешествовать по Шенгенской зоне максимум 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Нередко случается, что наши граждане неправильно посчитали количество дней и просрочили возвращение в Украину.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что грозит украинцам за превышение лимита 90/180 дней на территории Шенгена.
Как работает правило Шенгена 90/180 дней
Если человек является гражданином государства, которое не входит в ЕС (включая британцев после Brexit), он имеет право находиться в Шенгенской зоне до 90 дней без разрешительного документа (визы), а только на основе заграничного биометрического паспорта. Этот период можно разбить на несколько поездок в течение 180 дней.
Согласно информации на сайте Представительства Федеративной Республики Германия в Украине, правило Шенгена распространяется почти на все государства-члены Евросоюза, в частности Австрию, Бельгию, Болгарию, Чешскую Республику, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Португалию, Румынию, Словакию, Словению, Испанию, Хорватию и Швецию.
Также безвизовый режим распространяется на ассоциированных участников Шенгенского соглашения: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Зато Ирландия, Кипр и Соединенное Королевство не являются частью Шенгенской зоны.
Что грозит за превышение лимита
Поскольку украинцы могут неоднократно посещать Европейский Союз с целью краткосрочных туристических или деловых визитов, то подсчет количества дней становится проблемой. Важно точно отслеживать период пребывания за границей, поскольку превышение допустимого лимита приведет к серьезным проблемам. Путешественникам грозит:
- штраф от 200 евро всего за несколько дней просрочки (сумма зависит от страны и продолжительности превышения лимита);
- внесение в базу SIS — Шенгенскую информационную систему лиц, которым запрещен въезд (обычно на 3 года или дольше);
- депортация в Украину;
- проблемы с последующим пересечением границы или оформлением визы (история поездок играет важную роль).
Как видно, в ЕС строго относятся к соблюдению правил безвизового режима. Необходимо тщательно отслеживать продолжительность своих путешествий за границу или заранее получить вид на жительство либо другой документ для легального пребывания.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, в украинцев на границе могут осматривать багаж и ручную кладь. Некоторые даже подлежат личному досмотру по письменному решению руководителя таможни. К этому приводят признаки правонарушения.
Также мы писали, могут ли ВПЛ, которые сначала выехали за границу, а потом вернулись в Украину, оформить денежную помощь. Подача заявки доступна не позднее, чем через 15 дней после возвращения.
Читайте Новини.LIVE!