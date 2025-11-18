Выезд за границу по безвизу — что грозит за превышение 90-дневного лимита

Очередь в пункте пропуска. Фото: ГПСУ/Facebook

Украинцы могут осуществлять выезд за границу, пользуясь безвизовым режимом. Он позволяет путешествовать по Шенгенской зоне максимум 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Нередко случается, что наши граждане неправильно посчитали количество дней и просрочили возвращение в Украину.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что грозит украинцам за превышение лимита 90/180 дней на территории Шенгена.

Реклама

Читайте также:

Как работает правило Шенгена 90/180 дней

Если человек является гражданином государства, которое не входит в ЕС (включая британцев после Brexit), он имеет право находиться в Шенгенской зоне до 90 дней без разрешительного документа (визы), а только на основе заграничного биометрического паспорта. Этот период можно разбить на несколько поездок в течение 180 дней.

Согласно информации на сайте Представительства Федеративной Республики Германия в Украине, правило Шенгена распространяется почти на все государства-члены Евросоюза, в частности Австрию, Бельгию, Болгарию, Чешскую Республику, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Португалию, Румынию, Словакию, Словению, Испанию, Хорватию и Швецию.

Также безвизовый режим распространяется на ассоциированных участников Шенгенского соглашения: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Зато Ирландия, Кипр и Соединенное Королевство не являются частью Шенгенской зоны.

Что грозит за превышение лимита

Поскольку украинцы могут неоднократно посещать Европейский Союз с целью краткосрочных туристических или деловых визитов, то подсчет количества дней становится проблемой. Важно точно отслеживать период пребывания за границей, поскольку превышение допустимого лимита приведет к серьезным проблемам. Путешественникам грозит:

штраф от 200 евро всего за несколько дней просрочки (сумма зависит от страны и продолжительности превышения лимита);

внесение в базу SIS — Шенгенскую информационную систему лиц, которым запрещен въезд (обычно на 3 года или дольше);

депортация в Украину;

проблемы с последующим пересечением границы или оформлением визы (история поездок играет важную роль).

Как видно, в ЕС строго относятся к соблюдению правил безвизового режима. Необходимо тщательно отслеживать продолжительность своих путешествий за границу или заранее получить вид на жительство либо другой документ для легального пребывания.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в украинцев на границе могут осматривать багаж и ручную кладь. Некоторые даже подлежат личному досмотру по письменному решению руководителя таможни. К этому приводят признаки правонарушения.

Также мы писали, могут ли ВПЛ, которые сначала выехали за границу, а потом вернулись в Украину, оформить денежную помощь. Подача заявки доступна не позднее, чем через 15 дней после возвращения.