Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Штраф, депортация и запрет на въезд — что нужно знать о безвизе

Штраф, депортация и запрет на въезд — что нужно знать о безвизе

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 15:05
обновлено: 15:20
Выезд за границу по безвизу — что грозит за превышение 90-дневного лимита
Очередь в пункте пропуска. Фото: ГПСУ/Facebook

Украинцы могут осуществлять выезд за границу, пользуясь безвизовым режимом. Он позволяет путешествовать по Шенгенской зоне максимум 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Нередко случается, что наши граждане неправильно посчитали количество дней и просрочили возвращение в Украину.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что грозит украинцам за превышение лимита 90/180 дней на территории Шенгена.

Реклама
Читайте также:

Как работает правило Шенгена 90/180 дней

Если человек является гражданином государства, которое не входит в ЕС (включая британцев после Brexit), он имеет право находиться в Шенгенской зоне до 90 дней без разрешительного документа (визы), а только на основе заграничного биометрического паспорта. Этот период можно разбить на несколько поездок в течение 180 дней.

Согласно информации на сайте Представительства Федеративной Республики Германия в Украине, правило Шенгена распространяется почти на все государства-члены Евросоюза, в частности Австрию, Бельгию, Болгарию, Чешскую Республику, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Португалию, Румынию, Словакию, Словению, Испанию, Хорватию и Швецию.

Также безвизовый режим распространяется на ассоциированных участников Шенгенского соглашения: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Зато Ирландия, Кипр и Соединенное Королевство не являются частью Шенгенской зоны.

Что грозит за превышение лимита

Поскольку украинцы могут неоднократно посещать Европейский Союз с целью краткосрочных туристических или деловых визитов, то подсчет количества дней становится проблемой. Важно точно отслеживать период пребывания за границей, поскольку превышение допустимого лимита приведет к серьезным проблемам. Путешественникам грозит:

  • штраф от 200 евро всего за несколько дней просрочки (сумма зависит от страны и продолжительности превышения лимита);
  • внесение в базу SIS — Шенгенскую информационную систему лиц, которым запрещен въезд (обычно на 3 года или дольше);
  • депортация в Украину;
  • проблемы с последующим пересечением границы или оформлением визы (история поездок играет важную роль).

Как видно, в ЕС строго относятся к соблюдению правил безвизового режима. Необходимо тщательно отслеживать продолжительность своих путешествий за границу или заранее получить вид на жительство либо другой документ для легального пребывания.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в украинцев на границе могут осматривать багаж и ручную кладь. Некоторые даже подлежат личному досмотру по письменному решению руководителя таможни. К этому приводят признаки правонарушения.

Также мы писали, могут ли ВПЛ, которые сначала выехали за границу, а потом вернулись в Украину, оформить денежную помощь. Подача заявки доступна не позднее, чем через 15 дней после возвращения.

Европейский союз безвизовый режим штрафы выезд за границу Шенгенская зона
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации