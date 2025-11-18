Проблемы на границе Украины — когда проводят личный досмотр и проверку багажа

Проверка вещей на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Украинцы во время выезда за границу могут столкнуться с проблемами. Существуют случаи, когда должностные лица таможенного органа обязаны провести личный досмотр или проверить содержимое ручной клади/багажа путешественника.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на каких основаниях может проводиться личный досмотр на границе.

Личный досмотр на границе

Это исключительная форма таможенной проверки, которая применяется только по письменному решению руководителя контролирующего органа или его заместителя. Согласно статье 340 Таможенного кодекса, личный досмотр возможен при наличии достаточных оснований полагать, что человек, который планирует пересечь государственную границу Украины, скрывает:

предметы контрабанды;

товары, являющиеся непосредственными предметами нарушения таможенных правил;

товары, запрещенные для ввоза/вывоза из Украины или транзита.

К личному досмотру могут привести характерные признаки правонарушения на теле, одежде и пр. Плюс нередко на потенциального нарушителя таможенных правил указывают третьи лица. Перед началом досмотра человеку должны предложить добровольно выдать скрытые и/или незадекларированные товары во избежание неприятной процедуры.

Также закон предусматривает, что обследование органов тела гражданина проводится исключительно медицинским работником. Интересный факт: личному досмотру не подлежат президент Украины, председатель Верховной Рады, нардепы, премьер-министр, судьи Верховного Суда, генпрокурор и другие высокопоставленные чиновники, включая членов их семей (при условии совместного путешествия).

Основания для досмотра багажа на границе

Согласно статье 339 Таможенного кодекса, досмотр ручной клади и багажа проводится при наличии оснований полагать, что путешественник перевозит (в том числе транзитом):

товары, подлежащие учету и мерам официального контроля;

вещи, требующие уплаты таможенных платежей;

товары, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено или ограничено.

Вся процедура выполняется в присутствии владельца, кроме законодательно установленных исключений. Например, при наличии основания полагать, что багаж содержит товары, которые представляют опасность для жизни и здоровья людей, животных, растений, окружающей среды.

