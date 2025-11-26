Перетин кордону Польщі — з чим у багажнику не уникнути штрафів

Автомобілі в пункті пропуску. Фото: ДПСУ/Facebook

Українці можуть стикнутися з проблемами на кордоні, якщо будуть перевозити заборонені продукти харчування. Польща дозволяє транспортувати на свою територію рибу, однак в обмежених кількостях, аби запобігти нелегальній торгівлі та потенційним ризикам для здоров’я.

Скільки риби і рибних продуктів можна завезти в Польщу, йдеться в "Туристичному путівнику".

Ввезення риби в Польщу

Далеко не всі продукти харчування можна перевозити через зовнішній кордон Європейського Союзу. Недотримання правил вважається порушенням митних вимог і може каратися штрафом або конфіскацією заборонених товарів. Що стосується риби, то Польща дозволяє транспортування з такими обмеженнями:

свіжа риба (обов’язково без нутрощів) чи приготована (копчена, сушена) — до 20 кг для особистого використання;

морепродукти (раки, мідії тощо) — до 20 кг;

живі мідії, устриці чи равлики — до 2 кг;

чорна (осетрова) ікра — до 125 г без спеціального дозволу.

Важливою умовою для безперешкодного перетину польського кордону є перевезення продуктів у кількостях, які не вказують на комерційне використання (тобто з метою продажу/збуту). Рибу можна транспортувати лише для особистого споживання, інакше митники звинуватять у порушенні правил.

Зазвичай, якщо людина не знала про ліміт і набрала більше продуктів, ніж дозволено, її змушують тільки утилізувати надмірну кількість. Але в разі наявності ознак, які вказують на комерцію, українців можуть оштрафувати.

Які продукти заборонено ввозити в Польщу

Існує визначений список їстівних виробів, які в жодному випадку не дозволяють перевезти через польський кордон. Повна заборона поширюється на будь-які види ковбаси, сосисок і сардельок, свіже м’ясо, тушонку, промислові консерви, всі види сала, а також на молочну і кисломолочну продукцію.

Українцям радять не ризикувати, вигадуючи оригінальні варіанти схову продуктів. Митники знайдуть "контрабанду" і змусять або викинути товар, аби утилізувати на місці. Для особливо злісних порушників ситуація може закінчитися навіть кримінальною відповідальністю.

З іншими їстівними виробами проблем на кордоні бути не повинно, якщо кількість чи вага не перевищують встановлений ліміт. Наприклад, допускається ввезення до двох пачок сигарет, 1 л міцного напою, 500 г кави, 2 кг випічки, 2 кг меду тощо. Ці обсяги не вказують на комерційне використання.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у Польщі повністю цифровізували процедури працевлаштування іноземців, водночас посиливши захист їх прав і контроль за трудовою міграцією. Нові правила накладають зобов’язання на роботодавців.

Також ми писали, що українці можуть втратити гроші на кордоні з Польщею через ввезення подарунків вартістю понад 500 євро. За ухилення від декларування додатково передбачені штрафні санкції.