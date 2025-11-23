Перетин кордону України — чому мандрівники можуть втратити великі гроші

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Багато українців, готуючись до виїзду в Євросоюз, планують купити за кордоном подарунки — собі та близьким людям. Однак надмірний шопінг може призвести до непередбачуваних витрат прямо в пункті пропуску — по дорозі додому.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку помилку не варто допускати українцям за кордоном.

Ввезення подарунків в Україну

Перебуваючи за кордоном, не варто купувати багато подарунків, оскільки на митниці доведеться заплатити податки за умови перевищення встановленого ліміту вартості. Дійсно, в пункті пропуску мандрівників змусять задекларувати нові речі та покрити митні платежі.

Це правило не поширюється на предмети особистого користування, зокрема гаджети, одяг, косметику, засоби гігієни, інструменти тощо. Однак важливий нюанс: кількість цих речей не повинна вказувати на потенційну комерцію, інакше ситуація може обернутися проблемою.

Згідно з інформацією на офіційному сайті Державної митної служби, декларування і сплата податків — це обов'язкові кроки за певної умови. Йдеться про суми, які українці заплатили за подарунки в Європі.

"Якщо крім особистих речей Ви переміщуєте придбані за кордоном подарунки чи сувеніри, то без оподаткування одна особа може ввезти в Україну товари, загальна фактурна вартість яких не перевищує 500 євро", — констатували фахівці.

Таким чином, аби уникнути фінансових витрат на українському кордоні, необхідно купувати недорогі речі. Мобільний телефон в упаковці (наприклад, останню модель iPhone) декларувати доведеться без винятків. А якщо намагатися пронести товари поза митним контролем — навіть несвідомо — то штрафи будуть серйозними.

Як уникнути штрафів на кордоні

У разі придбання в ЄС дорогих подарунків треба змиритися з ситуацією та здійснити декларування. Слід проходити "червоним коридором", інакше працівники пункту пропуску матимуть підставу звинуватити вас в ухиленні від закону.

Навіть якщо людина не знала, що перевозить товар, який підлягає сплаті податку, їй доведеться погодитися на штраф. Відповідальність за ухилення, згідно зі статтею 471 Митного кодексу, становить 30% від вартості придбаних подарунків.

Як варіант — українцям радять заздалегідь позбуватися брендового пакування (коробок від смартфонів, пакетів від одягу тощо). Однак такий превентивний крок не завжди рятує від пильного ока митників, адже вони стикаються з транспортуванням товарів, куплених у ЄС, майже щодня.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, не всі українці знають, що подарунки потрібно оподатковувати, якщо їх вартість перевищує встановлений ліміт — 2 000 грн у 2025 році (25% від мінімальної заробітної плати).

Також ми писали, що варто знати українцям про подорожі в ЄС за безвізовим режимом. Мандрівників можуть оштрафувати і депортувати за порушення правила перебування — 90 днів протягом 180-денного періоду.