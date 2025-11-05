Відео
Україна
Головна Економіка Податок на подарунки в Україні — яка сума підлягає декларуванню

Податок на подарунки в Україні — яка сума підлягає декларуванню

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 09:05
Оновлено: 07:29
Податок на подарунки — що треба декларувати та скільки платити у 2025 році
Подарунок у руках. Фото: Pexels

Не всі українці знають, що з подарунків необхідно сплачувати податки. Відповідно до закону вартість врученого презенту має перевищувати встановлений ліміт. Однак на грошові суми це правило не розповсюджується.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка сума подарунка не підлягає оподаткуванню в Україні.

Які подарунки треба оподаткувати

Отримані безплатно речі, нерухоме майно, готівкові кошти, навіть послуги або пільги підлягають декларуванню фізичними особами. Це передбачено Податковим кодексом України. Однак стаття 165 містить широкий перелік випадків, коли з доходу можна не сплачувати податки. Серед усього — подарунки певної вартості:

"Вартість дарунків (а також призів переможцям і призерам спортивних змагань) — у частині, що не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі".

Іншими словами, якщо ціна презенту не виходить за ліміт у 2 000 грн (станом на 2025 рік), то декларування зайве. У протилежному випадку доведеться оподаткувати лише суму, що виходить за встановлену межу 2 000 грн.

Ставки податку у 2025 році

Отриманий від родича 1-го або 2-го ступеня споріднення дарунок оподатковується за ставкою 0%. Тобто безплатні презенти від дітей, чоловіка, дружини, батьків, братів, сестер, бабусь і дідусів можна приймати без остраху.

Якщо майно надійшло від іншої фізичної/юридичної особи, з якою в отримувача немає близьких родинних зв’язків, то ставка податку — 5% ПДФО і 5% військового збору від вартості подарунка понад 2 000 грн. А прийнявши щось від нерезидента України, доведеться заплатити 18% ПДФО та 5% ВЗ.

Зауважимо, на грошові суми межа 25% від мінімальної зарплати не поширюється. Необхідно декларувати всі фінансові активи, отримані в подарунок, за загальним правилом (окрім випадків дарування близьким родичем).

Що ще варто знати українцям

податки Податкова служба гроші подарунки фінанси
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
