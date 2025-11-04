Податки та декларації ФОП у листопаді — коли треба сплатити та які штрафи за прострочення

Чоловік з ноутбуком. Фото: Pexels

У листопаді 2025 року більшості підприємців на спрощеній системі доведеться сплатити податки та відзвітувати перед контролюючим органом. Важливо не пропустити граничні терміни, інакше виникне необхідність покрити штрафні санкції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що і коли повинні зробити ФОПи на єдиному податку в листопаді.

Коли платити податки в листопаді

Підприємцям треба вчасно поповнити державний бюджет єдиним податком і військовим збором. Представники 1 та 2 групи мають заплатити до 20 листопада такі суми:

єдиний податок — 302,80 грн (ФОП 1 групи) або 1 600 грн (ФОП 2 групи);

військовий збір — по 800 грн.

Штраф за несплату становить 50% від суми, згідно зі статтею 122 Податкового кодексу України. Що стосується ФОПів 3 групи, то для них граничний термін настане 19 листопада. Ставки — 5% єдиного податку та 1% військового збору (від отриманого за третій квартал доходу). Покарання за прострочення — 5% від суми несплати, якщо пройшло менш як 30 днів.

Єдиний соціальний внесок покривати в листопаді не потрібно, оскільки обов’язковий збір у загальнодержавну систему соціального страхування традиційно сплачується протягом 19 днів, що настають за кварталом. Мінімальна сума — 22% від поточної мінімальної зарплати, тобто 1 760 грн у 2025 році.

Коли подавати декларації

ФОПи 3 групи повинні регулярно звітувати перед контролюючим органом, подаючи декларацію платника єдиного податку. В листопаді необхідно відправити звіт за 9 місяців 2025 року до 11 числа (не пізніше 40 днів після закінчення звітного кварталу).

У документі підприємці мають вказати зароблену за весь рік суму накопичувальним способом, а також суми сплачених податків. Декларування доходу від господарської діяльності є підставою для нарахування ФОП 3 групи обов’язкових платежів.

Невчасне подання звітності потягне за собою покарання. Штраф становить 340 грн, згідно зі статтею 120 ПКУ. Якщо не дотриматися вимоги вдруге протягом року, сума збільшиться до 1 020 грн за кожен випадок прострочення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2026 році можуть зрости податки в Україні, оскільки планується підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Тоді підприємцям на спрощеній системі доведеться платити більше.

Також ми писали, що продаж землі в Україні супроводжується сплатою ПДФО, військового збору і мита — загалом до 24% від суми угоди. Однак деяких власників звільняють від фінансового навантаження.