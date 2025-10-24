Податки для ФОП у 2026 році — як можуть змінитися суми після ухвалення Держбюджету

Калькулятор у руці. Фото: Unsplash

У середу, 22 жовтня, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за проєкт Державного бюджету на 2026 рік. Передбачається підвищення мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ці суми прямо впливають на ставки єдиного податку, військового збору для деяких ФОПів і річні ліміти доходу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як можуть змінитися податки для підприємців у 2026 році.

Реклама

Читайте також:

Ставки податку у 2026 році

Якщо народні депутати проголосують у другому читанні за законопроєкт №14000, то з наступного року в Україні встановлять:

мінімальну зарплату на рівні 8 647 грн (+647 грн);

прожитковий мінімум для працездатних осіб на рівні 3 328 грн (+189 грн).

Для ФОПів на спрощеній системі це означає збільшення ставки єдиного податку, суми військового збору та річного ліміту доходів. Наприклад, представники 1 групи сплачують ЄП у розмірі 10% від прожиткового мінімуму, що у 2025 році становить 302,80 грн. Натомість у разі ухвалення Держбюджету сума підвищиться до 332,80 грн.

ФОП 2 групи платять 20% від мінімальної зарплати — 1 600 грн у 2025 році. Для них розмір єдиного податку може вирости до 1729,4 грн/міс., якщо законопроєкт №14000 пройде фінальне голосування у ВРУ.

Що стосується військового збору для представників 1 та 2 групи, то сума обчислюється з мінімальної зарплати в Україні — 10% від затвердженого показника. У 2025 році ФОПи платять по 800 грн, але з наступного року ставка може піднятися до 864,7 грн.

Що буде з лімітами доходу

Закон визначає граничні ліміти доходів для підприємців на спрощеній системі. В разі перевищення суми загрожує немаленький штраф і примусове переведення на іншу групу ЄП чи загальну систему оподаткування. Ліміти розраховують з розміру мінімальної зарплати, у 2025 році граничні показники перебувають на такому рівні:

ФОП 1 групи — 1 336 000 грн (167 МЗП);

ФОП 2 групи — 6 672 000 грн (834 МЗП);

ФОП 3 групи — 9 336 000 грн (1167 МЗП).

Якщо мінімальна зарплата виросте до 8 647 грн у 2026 році, то ліміти будуть збільшені до 1 444 049 грн для ФОП 1 групи, до 7 211 598 грн — для ФОП 2 групи, до 10 091 049 грн — для ФОП 3 групи.

Нагадаємо, податкова першими перевіряє підприємців, які продають товари без видачі фіскальних чеків, не дотримуються зарплатних вимог, не ведуть первинний облік товарів і проводять підозрілі касові операції.

Також ми писали, кого в Україні називають "сплячими ФОП" і чи дійсно вони можуть не сплачувати податки. Така пільга справді існує, але вона не завжди пов’язана з відсутністю прибутків від бізнесу.