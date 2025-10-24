Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Нові податки для ФОП — скільки можуть платити підприємці у 2026

Нові податки для ФОП — скільки можуть платити підприємці у 2026

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 09:10
Оновлено: 13:36
Податки для ФОП у 2026 році — як можуть змінитися суми після ухвалення Держбюджету
Калькулятор у руці. Фото: Unsplash

У середу, 22 жовтня, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за проєкт Державного бюджету на 2026 рік. Передбачається підвищення мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ці суми прямо впливають на ставки єдиного податку, військового збору для деяких ФОПів і річні ліміти доходу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як можуть змінитися податки для підприємців у 2026 році.

Реклама
Читайте також:

Ставки податку у 2026 році

Якщо народні депутати проголосують у другому читанні за законопроєкт №14000, то з наступного року в Україні встановлять:

  • мінімальну зарплату на рівні 8 647 грн (+647 грн);
  • прожитковий мінімум для працездатних осіб на рівні 3 328 грн (+189 грн).

Для ФОПів на спрощеній системі це означає збільшення ставки єдиного податку, суми військового збору та річного ліміту доходів. Наприклад, представники 1 групи сплачують ЄП у розмірі 10% від прожиткового мінімуму, що у 2025 році становить 302,80 грн. Натомість у разі ухвалення Держбюджету сума підвищиться до 332,80 грн.

ФОП 2 групи платять 20% від мінімальної зарплати — 1 600 грн у 2025 році. Для них розмір єдиного податку може вирости до 1729,4 грн/міс., якщо законопроєкт №14000 пройде фінальне голосування у ВРУ.

Що стосується військового збору для представників 1 та 2 групи, то сума обчислюється з мінімальної зарплати в Україні — 10% від затвердженого показника. У 2025 році ФОПи платять по 800 грн, але з наступного року ставка може піднятися до 864,7 грн.

Що буде з лімітами доходу

Закон визначає граничні ліміти доходів для підприємців на спрощеній системі. В разі перевищення суми загрожує немаленький штраф і примусове переведення на іншу групу ЄП чи загальну систему оподаткування. Ліміти розраховують з розміру мінімальної зарплати, у 2025 році граничні показники перебувають на такому рівні:

  • ФОП 1 групи — 1 336 000 грн (167 МЗП);
  • ФОП 2 групи — 6 672 000 грн (834 МЗП);
  • ФОП 3 групи — 9 336 000 грн (1167 МЗП).

Якщо мінімальна зарплата виросте до 8 647 грн у 2026 році, то ліміти будуть збільшені до 1 444 049 грн для ФОП 1 групи, до 7 211 598 грн — для ФОП 2 групи, до 10 091 049 грн — для ФОП 3 групи.

Нагадаємо, податкова першими перевіряє підприємців, які продають товари без видачі фіскальних чеків, не дотримуються зарплатних вимог, не ведуть первинний облік товарів і проводять підозрілі касові операції.

Також ми писали, кого в Україні називають "сплячими ФОП" і чи дійсно вони можуть не сплачувати податки. Така пільга справді існує, але вона не завжди пов’язана з відсутністю прибутків від бізнесу.

держбюджет ФОП податки гроші підприємці
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації