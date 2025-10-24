Видео
Новые налоги — сколько могут платить предприниматели в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 09:10
обновлено: 10:05
Налоги для ФЛП в 2026 году — как могут измениться суммы после принятия Госбюджета
Калькулятор в руке. Фото: Unsplash

В среду, 22 октября, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за проект Государственного бюджета на 2026 год. Предусматривается повышение минимальной заработной платы и прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Эти суммы прямо влияют на ставки единого налога, военного сбора для некоторых ФЛП и годовые лимиты дохода.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как могут измениться налоги для предпринимателей в 2026 году.

Ставки налога в 2026 году

Если народные депутаты проголосуют во втором чтении за законопроект №14000, то со следующего года в Украине установят:

  • минимальную зарплату на уровне 8 647 грн (+647 грн);
  • прожиточный минимум для трудоспособных лиц на уровне 3 328 грн (+189 грн).

Для ФЛП на упрощенной системе это означает увеличение ставки единого налога, суммы военного сбора и годового лимита доходов. Например, представители 1 группы платят ЕН в размере 10% от прожиточного минимума, что в 2025 году составляет 302,80 грн. Зато в случае принятия Госбюджета сумма повысится до 332,80 грн.

ФЛП 2 группы платят 20% от минимальной зарплаты — 1 600 грн в 2025 году. Для них размер единого налога может вырасти до 1729,4 грн/мес., если законопроект №14000 пройдет финальное голосование в ВРУ.

Что касается военного сбора для представителей 1 и 2 группы, то сумма исчисляется из минимальной зарплаты в Украине — 10% от утвержденного показателя. В 2025 году ФЛП платят по 800 грн, но со следующего года ставка может подняться до 864,7 грн.

Что будет с лимитами дохода

Закон определяет предельные лимиты доходов для предпринимателей на упрощенной системе. В случае превышения суммы грозит немаленький штраф и принудительный перевод на другую группу ЕН или общую систему налогообложения. Лимиты рассчитывают из размера минимальной зарплаты, в 2025 году предельные показатели находятся на таком уровне:

  • ФЛП 1 группы — 1 336 000 грн (167 МЗП);
  • ФЛП 2 группы — 6 672 000 грн (834 МЗП);
  • ФЛП 3 группы — 9 336 000 грн (1167 МЗП).

Если минимальная зарплата вырастет до 8 647 грн в 2026 году, то лимиты будут увеличены до 1 444 049 грн для ФЛП 1 группы, до 7 211 598 грн — для ФЛП 2 группы, до 10 091 049 грн — для ФЛП 3 группы.

Напомним, налоговая первыми проверяет предпринимателей, которые продают товары без выдачи фискальных чеков, не соблюдают зарплатные требования, не ведут первичный учет товаров и проводят подозрительные кассовые операции.

Также мы писали, кого в Украине называют "спящими ФЛП" и действительно ли они могут не платить налоги. Такая льгота правда существует, но она не всегда связана с отсутствием доходов от бизнеса.

госбюджет ФЛП налоги деньги предприниматели
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
