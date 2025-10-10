Спящие ФЛП — кого так называют и когда могут не платить никаких налогов

Предприниматель с документами. Фото: Pexels

В Украине существует отдельный термин для предпринимателей, которые не получают доходов — "спящие ФЛП". Так называют представителей бизнеса, которые официально зарегистрированы, но ничего не зарабатывают со своей деятельности. Возникает вопрос, должны ли такие ФЛП платить налоги и что делать предпринимателям при отсутствии доходов.

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович на собственном YouTube-канале.

Спящие ФЛП и единый социальный взнос

С 1 января 2025 года все предприниматели на едином налоге потеряли военную льготу по уплате ЕСВ. Она позволяла по своему усмотрению решать, пополнять ли государственный бюджет этими взносами. ФЛП без доходов могли минимизировать расходы, отсрочив уплату ЕСВ на лучшие времена.

Но теперь эта льгота отменена, так что ежемесячно представители бизнеса должны вносить на счета минимум 1 760 грн, независимо от наличия доходов. Исключение сделали для некоторых категорий украинцев, в частности:

ФЛП-пенсионеров с выплатами;

людей с инвалидностью;

ФЛП, которые официально трудоустроены (даже совместители), а ЕСВ за них платит работодатель;

действующих военнослужащих;

людей в трехлетнем декретном отпуске по уходу за ребенком.

Эти категории предпринимателей имеют право не платить единый социальный взнос вообще, даже если получают доходы от деятельности.

Военный сбор и единый налог

Представители 1 и 2 группы упрощенной системы имеют фиксированные ставки единого налога и военного сбора, поэтому начисление средств не зависит от доходов. Стандартные суммы по состоянию на октябрь 2025 года находятся на таком уровне:

ЕН — 303,80 грн/мес. (1 группа), 1 600 грн/мес. (2 группа);

ВС — 800 грн/мес. для обеих групп.

Что касается 3 группы, то для них ситуация кардинально отличается. ФЛП уплачивают налоги и сборы в процентах от дохода за отчетный период (квартал). Поэтому в случае отсутствия каких-либо финансовых поступлений пополнять госбюджет не нужно (только единым социальным взносом). И лишь предприниматели на общей системе могут забыть обо всех налоговых обязательствах, если нет прибыли.

Опять таки, льготы установили для определенных категорий украинцев, а именно представителей бизнеса, которые зарегистрированы в зоне ведения боевых действий или на временно оккупированной территории. Но только если регистрация состоялась до момента оккупации/наступления боевых действий. Плюс недавно в список льготников включили военных.

Как минимизировать налоговые расходы

"Есть несколько путей, которые позволяют минимизировать уплату налогов при отсутствии дохода. Первый вариант — подать заявление на налоговые каникулы. Единственный минус в том, что такая заявка позволяет не платить налоги только один месяц", — констатировал Михаил Смокович.

Альтернативный способ уменьшить финансовые расходы — перейти на 3 группу упрощенной системы или вообще стать общесистемщиком. В первом случае придется платить единый социальный взнос, во втором — будет освобождение абсолютно ото всех налоговых обязательств.

Третий вариант — закрыть ФЛП. Зачем держать регистрацию действительной, если долгое время нет доходов? На самом деле, многие украинцы оттягивают момент закрытия ФЛП не благодаря надежде на потенциальное улучшение ситуации, а из-за страха проведения ликвидационной проверки.

