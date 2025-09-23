Штрафы от налоговой — что поможет ФЛП избежать многих проблем

Женщина работает за ноутбуком. Фото: Unsplash

Каждый ФЛП без исключения должен подать заявку на получение документов от контролирующего органа — налоговой службы — через электронный кабинет. Тогда будет возможность коммуницировать со специалистами без риска пропустить важное письмо.

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович на собственном YouTube-канале.

Реклама

Читайте также:

Какое заявление надо подать всем ФЛП

Если налоговики хотят сделать какой-то запрос к предпринимателю, выставить уведомление-решение, получить информацию или осуществить любую другую коммуникацию, им нужно отправить письмо через Укрпошту. Проблема в том, что довольно часто эти письма не доходят до адресата.

"ФЛП его просто не получает. А налоговая все равно будет считать, что письмо получено, независимо от того, прочитали вы его или нет. Так уж работают их регламенты, правила и законы. Как результат — это приводит к штрафам, снятию с единого налога без ведома ФЛП и т.д.", — констатировал Смокович.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов и иметь возможность вовремя реагировать на письма от контролирующего органа, следует отправить заявку о желании получать документы через электронный кабинет. Тогда все запросы будут поступать в личный кабинет налогоплательщика на сайте ГНС, где точно ничего важного пропустить не получится.

Как подать заявку в налоговую

Это простая процедура, осуществляемая через электронный кабинет плательщика. Необходимо авторизоваться на сайте Государственной налоговой службы и выполнить такой алгоритм действий:

перейти в раздел "Ведение отчетности";

выбрать текущий год и месяц;

в перечне выбрать код F1391602 "Заявление о желании получать документ через Электронный кабинет";

заполнить пустые поля, в частности указать адрес электронной почты, на которую будут отправлять документы;

проверить правильность данных и сохранить заявление;

подписать файловым ключом и отправить в контролирующий орган.

Когда запрос будет одобрен, ФЛП начнет получать письма на электронную почту и в кабинете плательщика (корреспонденция находится в разделе "Входящие/исходящие документы"). Останется периодически проверять его на наличие новых уведомлений.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые физические лица-предприниматели могут не платить единый социальный взнос. Льгота распространяется на ФЛП-пенсионеров, которым выплачивают пенсию по возрасту или выслугу лет, и людей с установленной инвалидностью.

Также мы писали, что ФЛП не могут использовать предпринимательский счет для совершения личных покупок и выплат физическим лицам. Тогда придется заплатить налоги, а в случае уклонения — большие штрафные санкции.