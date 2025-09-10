Видео
Главная Экономика Счет ФЛП под прицелом — как нельзя использовать свои деньги

Счет ФЛП под прицелом — как нельзя использовать свои деньги

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 07:40
Деньги на счете ФЛП — как запрещено использовать и что будет за нарушение
Купюры номиналом 500 гривен. Фото: НБУ/Flickr

В Украине существуют важные запреты для ФЛП в вопросе использования предпринимательских средств. Нельзя просто заплатить за кофе или купить продукты питания для себя, потратив деньги с карты ФЛП. Такие действия приведут к финансовым проблемам, банковскому мониторингу и проверкам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что запрещено делать с деньгами ФЛП.

Какие операции с деньгами ФЛП запрещены

Каждый предприниматель должен усвоить главное правило: счет ФЛП можно использовать исключительно для ведения хозяйственной деятельности. Все поступления трактуются как доход от бизнеса, поэтому нецелевое использование средств станет причиной путаницы при начислении налоговых обязательств.

Юрист Богдан Янкив рассказал в собственном блоге, что категорически запрещено делать с финансами на предпринимательском счете:

  • оплачивать личные покупки;
  • осуществлять выплаты физическим лицам.

"Не рекомендуется использовать бизнес-карту для оплаты личных нужд — ужина в ресторане, покупки одежды или нового телевизора. Налоговая по умолчанию считает, что все расходы со счета ФЛП связаны с его деятельностью", — уточнил специалист.

А переводя средства физлицам, ФЛП автоматически становится их налоговым агентом. Это означает наложение обязанности удержания и уплаты в государственный бюджет 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Плюс нужно ежемесячно отчитываться перед контролирующим органом.

Иными словами, предпринимателя ждет не только лишняя финансовая нагрузка в виде налогов, но и штрафные санкции за просрочку платежей. За первое нарушение придется заплатить 10% от долга, в случае доказательства умысла — 25%.

Что можно делать с деньгами ФЛП

Законодательство Украины предусматривает четыре легальных способа использования финансов на предпринимательском счете:

  • для уплаты налогов и сборов;
  • для оплаты товаров и услуг, касающихся бизнеса;
  • для переводов на личную банковскую карту;
  • для снятия наличных денег.

Что касается второго пункта, то необходимо позаботиться о наличии надлежаще оформленных первичных документов. Если вы покупаете сырье или оборудование, арендуете офис, платите подрядчикам и т.д., то должны хранить акты выполненных работ, расходные накладные и договоры. Это позволит избежать штрафов во время проверок.

Если есть необходимость воспользоваться средствами ФЛП для личных нужд, сначала необходимо перевести сумму на банковскую карточку или снять наличные. Тогда никаких вопросов к легальности операции у контролирующего органа не возникнет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, суммы налоговых платежей для ФЛП не изменятся в сентябре 2025 года. До 20 числа текущего месяца представители 1 и 2 группы должны заплатить 302,80 и 1 600 грн соответственно единого налога плюс по 800 грн военного сбора.

Также мы писали, что предприниматели могут упустить шанс перейти на другую систему налогообложения или группу. До 15 сентября необходимо подать заявку в контролирующий орган, дабы изменение произошло с нового квартала. Иначе придется ждать 1 января 2026 года.

ФЛП налоги деньги штрафы финансы предприниматели
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
