Налоги и отчеты для ФЛП — к каким расходам готовиться предпринимателям в сентябре

Ежемесячно физические лица-предприниматели должны уплачивать налоги и сборы, подавать декларации в контролирующий орган и выполнять другие обязательства. Нередко ставки пересматривают, поэтому не помешает узнать, что должны сделать ФЛП в сентябре 2025 года.

Ставки налогов для ФЛП в сентябре

Пересмотр налоговых ставок не планируется в первый месяц осени. Представители бизнеса будут платить аналогичные суммы, что на протяжении всего 2025 года. Важно следить за сроками, поскольку несвоевременное пополнение государственного бюджета влечет штрафные санкции и накопление долга.

Налоговый консультант Михаил Смокович проинформировал читателей своего Telegram-канала, когда и сколько предпринимателям придется платить. Суммы зависят от группы единого налога, в частности:

1 группа — 302,80 грн ЕН (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц) до 20 сентября;

2 группа — 1 600 грн ЕН (20% от минимальной зарплаты) до 20 сентября;

3 группа — 5% от дохода за квартал (расчетный период начнется с октября).

Ставка военного сбора осталась на уровне 10% от МЗП для представителей 1 и 2 группы (800 грн/мес.). Однако эти налоги разрешено не платить многим категориям украинцев, например, военнослужащим, ведущим ФЛП, и бизнесу, зарегистрированному на территориях боевых действий.

Единый социальный взнос в сентябре — минимум 1 760 грн. ФЛП могут платить его ежеквартально в сумме не менее 5 280 грн или отдельными платежами каждый месяц.

Заявки и отчеты в сентябре

Кроме финансового обязательства, физические лица-предприниматели также должны вовремя подавать декларации и отчеты в контролирующий орган. В ближайшее время наступит предельная дата подачи заявки на изменение системы налогообложения или группы.

Кто хочет быть "упрощенцем", а не "общесистемщиком", и наоборот, должен обратиться в налоговую до 15 сентября. Тогда переход произойдет с 1 октября, то есть со следующего квартала. Если ФЛП не успеет, придется ждать другого случая, а именно первого квартала 2026 года.

Плюс до 20 сентября представители бизнеса должны предоставить контролирующему органу налоговый расчет с Приложением 1 по ЕСВ и Приложением 4ДФ за август (для работодателей). Несвоевременная отчетность грозит предпринимателям штрафными санкциями (суммы небольшие, но лучше их избегать).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторых ФЛП освободили от уплаты единого социального взноса. Речь идет о предпринимателях на упрощенной системе и лицах, которые занимаются независимой профессиональной деятельностью. Важное условие — отсутствие наемных сотрудников.

Также мы писали, что ФЛП на едином налоге могут оштрафовать или принудительно перевести на общую систему за предоставление финансовых услуг. Деятельность по КВЭД 64 запрещена "упрощенцам". Даже обычный займ может стать причиной проблем.