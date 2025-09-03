Податки і звіти для ФОП — до яких витрат готуватися підприємцям у вересні

Калькулятор на смартфоні. Фото: Pexels

Щомісяця фізичні особи-підприємці повинні сплачувати податки і збори, подавати декларації в контролюючий орган і виконувати інші зобов’язання. Нерідко ставки переглядають, тому не завадить дізнатися, що повинні зробити ФОПи у вересні 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з податками найближчим часом.

Реклама

Читайте також:

Ставки податків для ФОП у вересні

Перегляд податкових ставок не планується в перший місяць осені. Представники бізнесу платитимуть аналогічні суми, що протягом усього 2025 року. Важливо слідкувати за термінами, оскільки невчасне поповнення державного бюджету тягне штрафні санкції та накопичення боргу.

Податковий консультант Михайло Смокович проінформував читачів свого Telegram-каналу, коли і скільки підприємцям доведеться платити. Суми залежать від групи єдиного податку, зокрема:

1 група — 302,80 грн ЄП (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб) до 20 вересня;

2 група — 1 600 грн ЄП (20% від мінімальної зарплати) до 20 вересня;

3 група — 5% від доходу за квартал (розрахунковий період розпочнеться з жовтня).

Ставка військового збору залишилася на рівні 10% від МЗП для представників 1 та 2 групи (800 грн/міс.). Водночас ці податки дозволено не сплачувати багатьом категоріям українців, наприклад, військовослужбовцям, які ведуть ФОП, і бізнесу, що зареєстрований на територіях бойових дій.

Єдиний соціальний внесок у вересні — мінімум 1 760 грн. ФОПи можуть сплачувати його щоквартально в сумі щонайменше 5 280 грн або окремими платежами кожного місяця.

Заявки та звіти у вересні

Окрім фінансового зобов’язання, фізичні особи-підприємці також повинні вчасно подавати декларації та звіти в контролюючий орган. Найближчим часом настане гранична дата подання заявки на зміну системи оподаткування чи групи.

Хто хоче бути "спрощенцем", а не "загальником", і навпаки, має звернутися в податкову до 15 вересня. Тоді перехід відбудеться з 1 жовтня, тобто наступного кварталу. Якщо ФОП не встигне, доведеться чекати іншої нагоди, а саме першого кварталу 2026 року.

Плюс до 20 вересня представники бізнесу повинні надати контролюючому органу податковий розрахунок з Додатком 1 по ЄСВ і Додатком 4ДФ за серпень (для роботодавців). Невчасне звітування загрожує підприємцям штрафними санкціями (суми невеликі, але краще їх уникати).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяких ФОПів звільнили від сплати єдиного соціального внеску. Йдеться про підприємців на спрощеній системі та осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю. Важлива умова — відсутність найманих працівників.

Також ми писали, що ФОПів на єдиному податку можуть оштрафувати чи примусово перевести на загальну систему за надання фінансових послуг. Діяльність за КВЕД 64 заборонена "спрощенцям". Навіть звичайна позика може стати причиною проблем.