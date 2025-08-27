Відео
Важлива заборона для ФОП — до чого призведе "невинна" операція

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 10:05
Великий штраф для ФОП — від якої операції варто утриматися у 2025 році
Жінка сидить за столом. Фото: Pexels

Нерідко у підприємництві виникають ситуації, коли необхідно підтримати партнера по бізнесу грошовою позикою. Однак цього не варто робити ФОПам на єдиному податку, адже "невинна" операція може призвести до серйозних фінансових наслідків.

Про це розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.

Читайте також:

Що заборонено робити ФОП

Закон розрізняє поворотну (договір позики) і безповоротну фінансову допомогу (фактично дарування). Але для ФОПів-єдинників не має значення, планують вони отримати гроші назад чи ні, бо сам факт надання певної суми класифікується як фінансова допомога з усіма правовими наслідками.

"Ключова причина криється в обмеженнях спрощеної системи оподаткування. Відповідно до підпункту 291.5.1 ПКУ, платники єдиного податку І–ІІІ груп не мають права здійснювати діяльність у сфері фінансового посередництва", — зазначив фахівець.

Контролюючі органи трактують надання коштів як фінансову послугу, тобто навіть факт позики підпадає під заборонений для ФОПів на спрощеній системі КВЕД 64. Якщо операція була здійснена всього раз, це теж визнають порушенням умов перебування на єдиному податку.

Лише деяким підприємцям нічого не загрожує, але перелік діяльності дуже вузький:

  • страхові агенти;
  • сюрвейєри (інспектори, які виконують огляд та надають оцінку якості транспорту/товару, що перевозиться);
  • аварійні комісари (професійні оцінювачі збитків);
  • аджастери (незалежні спеціалісти з урегулювання претензій страхувальника на відшкодування збитків у зв'язку зі страховим випадком).

Що загрожує ФОП за порушення

Надавши комусь фінансову допомогу, ФОПа чекають дуже серйозні наслідки. Перший — його примусово переведуть на загальну систему оподаткування з наступного кварталу. А повернутися на спрощену систему дозволяється тільки через рік.

Другий наслідок — контролюючий орган донарахує податки, оскільки сума допомоги буде вважатися доходом, отриманим від забороненої діяльності. Ставки дорівнюватимуть:

  • 18% податку на доходи фізичних осіб;
  • 5% військового збору;
  • 22% єдиного соціального внеску.

Тобто загалом фізичній особи-підприємцю доведеться заплатити 45% від суми транзакції. Залежно від розміру допомоги штраф може бути величезним і сильно вдарити по фінансах ФОПа.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, чимало українців продають товари в інтернеті без офіційної реєстрації ФОП. Податкова легко знаходить таких порушників, використовуючи метод контрольних закупок. Інспектори замовляють товар і напряму дізнаються, як продавці отримують оплату.

Також ми писали, що в Україні затвердили спецрежим Defence City для підприємств оборонно-промислового комплексу. Він передбачає надання бізнесу різноманітних пільг, зокрема звільнення від податку на прибуток і спрощення митних процедур.

ФОП податки фінансова допомога штрафи підприємці
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
