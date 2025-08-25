Продавці в інтернеті — яким цікавим способом податкова виявляє порушників

Податкова перевірка. Фото: Pexels

Контролюючі органи посилили контроль діяльності продавців в інтернеті. Податкова служба різними способами дізнається про українців, які реалізують продукцію онлайн без офіційної реєстрації ФОП, що автоматично означає ухилення від сплати податків.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який метод використовує ДПС для перевірок і що загрожує порушникам.

Реклама

Читайте також:

Метод моніторингу продавців

Чимало українців використовують Instagram, Facebook, Telegram, OLX та інші платформи для додаткового заробітку. Але не всі громадяни відкривають ФОП і реєструють діяльність, аби уникнути проблем із контролюючими органами. Вони просто займаються продажем товарів, сподіваючись, що перевірки до них не дійдуть.

Проте податківці давно практикують цікавий спосіб виявлення порушників. Для цього не треба сторонні інструменти, доступ до реєстрів чи банківської інформації. Достатньо мати сторінку в соціальній мережі, яка не викличе підозру продавця.

Цікавий метод перевірки від Державної податкової служби — це контрольні закупки в інтернеті. Потрібно знайти онлайн-магазин чи оголошення, зв’язатися з власником товару, видаючи себе за зацікавленого покупця, та замовити будь-яку річ. Головне в цьому процесі — звернути увагу на спосіб оплати.

"Фіксація порушень: якщо оплата здійснюється на особисту банківську картку продавця (не ФОП), це розцінюється як ведення підприємницької діяльності без реєстрації", — зауважив юрист Богдан Янків у власному блозі.

Це максимально доступний та ефективний метод виявлення фізичних осіб, які займаються продажем товарів без оформлення ФОП. Оскільки люди не здогадуються про перевірку, вони не мають змоги приховати свої порушення.

Що загрожує продавцям-порушникам

Відповідальність за ведення незареєстрованої підприємницької діяльності окреслена у статі 164 Кодексу про адміністративні правопорушення: штраф від 1000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією виготовленої продукції, сировини і зароблених коштів (від 17 000 до 34 000 грн).

За повторне притягнення до відповідальності протягом року фінансова санкція виросте до 34 000-85 000 грн. Плюс доведеться заплатити податки з незадекларованого доходу: 18% ПДФО та 5% військового збору. Якщо сума несплачених податків сягає великих розмірів, можлива кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, деяких українців звільнили від сплати єдиного податку, військового збору, єдиного соціального внеску і податку на доходи фізичних осіб. Пільгою можуть користуватися мобілізовані ФОПи, призвані на службу в особливий період.

Також ми писали, що в Польщі з 2022 року діє пільга для громадян, у кого виплати не перевищують 2 500 злотих брутто. Вона поширюється на українців із правом на пенсійне забезпечення. Податок не стягують автоматично.