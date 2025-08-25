Продавцы в интернете — каким интересным способом налоговая выявляет нарушителей

Налоговая проверка. Фото: Pexels

Контролирующие органы усилили контроль деятельности продавцов в интернете. Налоговая служба разными способами узнает об украинцах, которые реализуют продукцию онлайн без официальной регистрации ФЛП, что автоматически означает уклонение от уплаты налогов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой метод использует ГНС для проверок и что грозит нарушителям.

Метод мониторинга продавцов

Многие украинцы используют Instagram, Facebook, Telegram, OLX и другие платформы для дополнительного заработка. Но не все граждане открывают ФЛП и регистрируют деятельность, дабы избежать проблем с контролирующими органами. Они просто занимаются продажей товаров, надеясь, что проверки до них не дойдут.

Однако налоговики давно практикуют интересный способ выявления нарушителей. Для этого не нужны сторонние инструменты, доступ к реестрам или банковской информации. Достаточно иметь страницу в социальной сети, которая не вызовет подозрение продавца.

Интересный метод проверки от Государственной налоговой службы — это контрольные закупки в интернете. Нужно найти онлайн-магазин или объявление, связаться с владельцем товара, выдавая себя за заинтересованного покупателя, и заказать любую вещь. Главное в этом процессе — обратить внимание на способ оплаты.

"Фиксация нарушений: если оплата осуществляется на личную банковскую карточку продавца (не ФЛП), это расценивается как ведение предпринимательской деятельности без регистрации", — отметил юрист Богдан Янкив в своем блоге.

Это максимально доступный и эффективный способ выявления физических лиц, которые занимаются продажей товаров без оформления ФЛП. Поскольку люди не догадываются о проверке, они не имеют возможности скрыть свои нарушения.

Что грозит продавцам-нарушителям

Ответственность за ведение незарегистрированной предпринимательской деятельности очерчена в статье 164 Кодекса об административных правонарушениях: штраф от 1000 до 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией изготовленной продукции, сырья и заработанных средств (от 17 000 до 34 000 грн).

За повторное привлечение к ответственности в течение года финансовая санкция вырастет до 34 000-85 000 грн. Плюс придется заплатить налоги с незадекларированного дохода: 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Если сумма неуплаченных налогов достигает больших размеров, возможна уголовная ответственность.

