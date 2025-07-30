Податкова перевірка бізнесу — що загрожує особистим речам працівників

Податкова може оглядати особисті речі українців — коли це законно
Здійснюючи перевірки бізнесу, податкові органи можуть оглядати особисті речі працівників. Постає питання, чи законно чіпати майно, яке не має жодного відношення до моніторингу діяльності ФОПа/юрособи. Особливо якщо предмети належать штатним співробітникам, а не безпосередньо керівнику.
Про це розповів адвокат Богдан Янків у власному блозі.
Коли можна оглядати особисті речі
За загальним правилом, представникам податкової служби заборонено чіпати особисте майно працівників під час перевірки підприємства. Водночас існують винятки, коли подібні дії контролюючого органу вважаються виправданими і дозволеними.
Ключовий фактор пов'язаний із розташуванням речей. Будь-які предмети автоматично втрачають статус "особистих", якщо вони знаходяться в касовій зоні чи місці проведення розрахунків. У постанові Кабінету Міністрів від 15.06.2006 № 833 (Порядок провадження торговельної діяльності) йдеться:
"Забороняється зберігання на місці проведення розрахунку (в касі, грошовому ящику, сейфі тощо) готівки, що не належить суб'єкту господарювання, а також особистих речей касира чи інших працівників. Для зберігання верхнього одягу та особистих речей обладнується окреме приміщення".
Таким чином, як тільки майно опиняється в касовій зоні під час робочої зміни, воно вважається підприємницьким. А податківці можуть його оглядати без обмежень. Це стосується навіть банальних предметів, зокрема сумочки касира, мобільного телефону, одягу та аксесуарів тощо.
Де особисті речі в безпеці
Контролюючий орган, здійснюючи моніторинг діяльності бізнесу, не може оглядати майно, розташоване в:
- окремій кімнаті для персоналу;
- індивідуальній шафці для одягу;
- службовому приміщенні, відокремленому від торгового залу.
Виходить, єдиним способом захистити приватність своїх працівників є зонування робочого простору. Слід повідомити персонал про потенційні ризики зберігання особистих речей біля каси чи місця розрахункових операцій. Тоді відповідальність за перевірку майна ляже на його власника, а не керівника підприємства.
Нагадаємо, українці повинні сплачувати податки з подарунків. Але важливо, щоб вартість товару перевищила 2 000 грн у 2025 році (25% від мінімальної зарплати). Тоді доведеться оподаткувати суму перевищення цього ліміту. На грошові подарунки правило не діє.
Також ми писали, що з 1 серпня 2025 року для ФОПів повернуть повні розміри штрафів за порушення правил використання РРО/ПРРО. Замість 25% за першу помилку доведеться платити 100% від вартості проданих товарів або наданих послуг.
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