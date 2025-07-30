Податкова перевірка бізнесу — що загрожує особистим речам працівників

Дівчина з документами. Фото: Freepik

Здійснюючи перевірки бізнесу, податкові органи можуть оглядати особисті речі працівників. Постає питання, чи законно чіпати майно, яке не має жодного відношення до моніторингу діяльності ФОПа/юрособи. Особливо якщо предмети належать штатним співробітникам, а не безпосередньо керівнику.

Про це розповів адвокат Богдан Янків у власному блозі.

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Коли можна оглядати особисті речі

За загальним правилом, представникам податкової служби заборонено чіпати особисте майно працівників під час перевірки підприємства. Водночас існують винятки, коли подібні дії контролюючого органу вважаються виправданими і дозволеними.

Ключовий фактор пов'язаний із розташуванням речей. Будь-які предмети автоматично втрачають статус "особистих", якщо вони знаходяться в касовій зоні чи місці проведення розрахунків. У постанові Кабінету Міністрів від 15.06.2006 № 833 (Порядок провадження торговельної діяльності) йдеться:

"Забороняється зберігання на місці проведення розрахунку (в касі, грошовому ящику, сейфі тощо) готівки, що не належить суб'єкту господарювання, а також особистих речей касира чи інших працівників. Для зберігання верхнього одягу та особистих речей обладнується окреме приміщення".

Таким чином, як тільки майно опиняється в касовій зоні під час робочої зміни, воно вважається підприємницьким. А податківці можуть його оглядати без обмежень. Це стосується навіть банальних предметів, зокрема сумочки касира, мобільного телефону, одягу та аксесуарів тощо.

Де особисті речі в безпеці

Контролюючий орган, здійснюючи моніторинг діяльності бізнесу, не може оглядати майно, розташоване в:

окремій кімнаті для персоналу;

індивідуальній шафці для одягу;

службовому приміщенні, відокремленому від торгового залу.

Виходить, єдиним способом захистити приватність своїх працівників є зонування робочого простору. Слід повідомити персонал про потенційні ризики зберігання особистих речей біля каси чи місця розрахункових операцій. Тоді відповідальність за перевірку майна ляже на його власника, а не керівника підприємства.

Нагадаємо, українці повинні сплачувати податки з подарунків. Але важливо, щоб вартість товару перевищила 2 000 грн у 2025 році (25% від мінімальної зарплати). Тоді доведеться оподаткувати суму перевищення цього ліміту. На грошові подарунки правило не діє.

Також ми писали, що з 1 серпня 2025 року для ФОПів повернуть повні розміри штрафів за порушення правил використання РРО/ПРРО. Замість 25% за першу помилку доведеться платити 100% від вартості проданих товарів або наданих послуг.