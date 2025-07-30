Налоговая проверка бизнеса — что грозит личным вещам сотрудников

Налоговая может осматривать личные вещи украинцев — когда законно
Осуществляя проверки бизнеса, налоговые органы могут осматривать личные вещи сотрудников. Возникает вопрос, законно ли трогать имущество, которое не имеет никакого отношения к мониторингу деятельности ФЛП/юрлица. Особенно если предметы принадлежат штатному персоналу, а не непосредственно руководителю.
Об этом рассказал адвокат Богдан Янкив в собственном блоге.
Когда можно осматривать личные вещи
По общему правилу, представителям налоговой службы запрещено трогать личное имущество работников во время проверки предприятия. Однако существуют исключения, когда подобные действия контролирующего органа считаются оправданными и разрешенными.
Ключевой фактор связан с расположением вещей. Любые предметы автоматически теряют статус "личных", если они находятся в кассовой зоне или месте проведения расчетов. В постановлении Кабинета Министров от 15.06.2006 № 833 (Порядок осуществления торговой деятельности) говорится:
"Запрещается хранение на месте проведения расчета (в кассе, денежном ящике, сейфе и т.п.) наличности, не принадлежащей субъекту хозяйствования, а также личных вещей кассира или других сотрудников. Для хранения верхней одежды и личных вещей оборудуется отдельное помещение".
Таким образом, как только имущество оказывается в кассовой зоне во время рабочей смены, оно считается предпринимательским. А налоговики могут его осматривать без ограничений. Это касается даже банальных предметов, в частности сумочки кассира, мобильного телефона, одежды и аксессуаров.
Где личные вещи в безопасности
Контролирующий орган, осуществляя мониторинг деятельности бизнеса, не может осматривать имущество, расположенное в:
- отдельной комнате для персонала;
- индивидуальном шкафчике для одежды;
- служебном помещении, отделенном от торгового зала.
Получается, единственным способом защитить приватность своих сотрудников является зонирование рабочего пространства. Следует сообщить персоналу о потенциальных рисках хранения личных вещей возле кассы или места расчетных операций. Тогда ответственность за проверку имущества ляжет на его владельца, а не руководителя предприятия.
Напомним, украинцы должны платить налоги с подарков. Но важно, чтобы стоимость товара превысила 2 000 грн в 2025 году (25% от минимальной зарплаты). Тогда придется обложить налогом сумму превышения этого лимита. На денежные подарки правило не действует.
Также мы писали, что с 1 августа 2025 года для ФЛП вернут полные размеры штрафов за нарушение правил использования РРО/ПРРО. Вместо 25% за первую ошибку придётся платить 100% от стоимости проданных товаров или оказанных услуг.
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