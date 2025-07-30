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Главная Экономика Налоговая может осматривать личные вещи украинцев — когда законно

Налоговая может осматривать личные вещи украинцев — когда законно

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 11:10
Налоговая проверка бизнеса — что грозит личным вещам сотрудников
Девушка с документами. Фото: Freepik

Осуществляя проверки бизнеса, налоговые органы могут осматривать личные вещи сотрудников. Возникает вопрос, законно ли трогать имущество, которое не имеет никакого отношения к мониторингу деятельности ФЛП/юрлица. Особенно если предметы принадлежат штатному персоналу, а не непосредственно руководителю.

Об этом рассказал адвокат Богдан Янкив в собственном блоге.

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Когда можно осматривать личные вещи

По общему правилу, представителям налоговой службы запрещено трогать личное имущество работников во время проверки предприятия. Однако существуют исключения, когда подобные действия контролирующего органа считаются оправданными и разрешенными.

Ключевой фактор связан с расположением вещей. Любые предметы автоматически теряют статус "личных", если они находятся в кассовой зоне или месте проведения расчетов. В постановлении Кабинета Министров от 15.06.2006 № 833 (Порядок осуществления торговой деятельности) говорится:

"Запрещается хранение на месте проведения расчета (в кассе, денежном ящике, сейфе и т.п.) наличности, не принадлежащей субъекту хозяйствования, а также личных вещей кассира или других сотрудников. Для хранения верхней одежды и личных вещей оборудуется отдельное помещение".

Таким образом, как только имущество оказывается в кассовой зоне во время рабочей смены, оно считается предпринимательским. А налоговики могут его осматривать без ограничений. Это касается даже банальных предметов, в частности сумочки кассира, мобильного телефона, одежды и аксессуаров.

Где личные вещи в безопасности

Контролирующий орган, осуществляя мониторинг деятельности бизнеса, не может осматривать имущество, расположенное в:

  • отдельной комнате для персонала;
  • индивидуальном шкафчике для одежды;
  • служебном помещении, отделенном от торгового зала.

Получается, единственным способом защитить приватность своих сотрудников является зонирование рабочего пространства. Следует сообщить персоналу о потенциальных рисках хранения личных вещей возле кассы или места расчетных операций. Тогда ответственность за проверку имущества ляжет на его владельца, а не руководителя предприятия.

Напомним, украинцы должны платить налоги с подарков. Но важно, чтобы стоимость товара превысила 2 000 грн в 2025 году (25% от минимальной зарплаты). Тогда придется обложить налогом сумму превышения этого лимита. На денежные подарки правило не действует.

Также мы писали, что с 1 августа 2025 года для ФЛП вернут полные размеры штрафов за нарушение правил использования РРО/ПРРО. Вместо 25% за первую ошибку придётся платить 100% от стоимости проданных товаров или оказанных услуг.

ФЛП Налоговая служба бизнес проверки предприниматели
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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