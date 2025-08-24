Ці помилки найчастіше роблять ФОП у 2025 — на які суми штрафують підприємців

ФОП з документами. Фото: Pexels

Деяких ФОПів можуть оштрафувати у 2025 році через недотримання правил ведення підприємницької діяльності. Дуже часто представники бізнесу допускають помилки, наслідком яких є фінансові санкції. Цьогоріч вимоги до певних категорій ФОП змінилися, тож українці можуть потрапити в халепу через незнання.

Про це розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.

Найпоширеніші помилки ФОПів у 2025

Фахівець виділив п’ять критичних помилок, які коштують підприємцям не тільки фінансів, але й нервів. Ось перелік найбільш поширених причин для штрафування ФОПів у 2025 році.

Несвоєчасна сплата ЄСВ. З січня поточного року відновили обов’язок нарахування єдиного соціального внеску для всіх фізичних осіб-підприємців. Наші громадяни вже звикли до воєнної пільги, тож частенько забувають про необхідність сплати. Порушення термінів подання звітності. Забути про заповнення однієї з багатьох декларацій нескладно, але навіть день прострочення може коштувати 1020 грн штрафу. Робота без РРО. Реєстратор розрахункових операцій є обов’язковим для багатьох ФОПів, але його досі використовують не всі підприємці. З серпня 2025 року повернулися повні штрафи за порушення правил застосування РРО — 100% від суми продажів замість 25%. Платежі на особисту картку. Приймаючи кошти на банківський рахунок замість підприємницького українці ризикують заплатити штраф від 17 000 до 34 000 грн за відсутність реєстрації ФОП. Плюс їм можуть нарахувати податки на всю суму доходу: 18% ПДФО і 5% військового збору. Відсутність мінімальної документації. Для більшості підприємців штраф становить 1020 грн. А продавці товарів із ризикових груп — техніки, ювелірних виробів і лікарських засобів — ризикують втратити 100% від вартості продукції, реалізованої без первинної документації.

"Незнання правил не звільняє від відповідальності. У 2025 році податкова служба значно посилила контроль за дотриманням ФОП своїх зобов’язань. Але всіх штрафів можна уникнути, якщо бути уважним до деталей і своєчасно виконувати вимоги", — зауважив юрист.

Які податки платитимуть ФОП у вересні

На вересень 2025 року не заплановано жодних змін щодо податкових ставок в Україні. Представники бізнесу будуть платити стандартні суми та відсотки від доходів. Так, ФОПи на спрощеній системи (1 та 2 групи) повинні поповнити бюджет військовим збором у розмірі 800 грн (10% від мінімальної зарплати).

Ставка єдиного податку для них дорівнює:

ФОП 1 групи — 10% від прожиткового мінімуму (302,80 грн/міс.);

ФОП 2 групи — 20% від мінімальної зарплати (1 600 грн/міс.).

Представники 3 групи у вересні нараховуватимуть 6% від доходу (5% ЄП і 1% військового збору). Сплата коштів передбачена за результатами всього третього кварталу з жовтня. Мінімальна сума єдиного соціального внеску для ФОПів однакова — 1 760 грн/міс.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі карткові перекази українців не підлягають оподаткуванню. Це стосується багатьох соціальних виплат і фінансових допомог, донатів волонтерам, повернення боргу, грошових відправлень між близькими родичами тощо.

Також ми писали, хто з українців може не сплачувати єдиний податок, військовий збір, єдиний соціальний внесок і податок на доходи фізичних осіб. Таку пільгу мають мобілізовані ФОПи, які служать в лавах ЗСУ під час воєнного стану.