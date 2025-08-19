Відео
Головна Економіка Які перекази на картку не оподатковуються у 2025 — повний список

Які перекази на картку не оподатковуються у 2025 — повний список

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 14:40
Оподаткування переказів — який дохід точно стане причиною втрати коштів
Гроші в гаманці. Фото: Pexels

Здійснюючи банківські перекази та отримуючи кошти на картки, необхідно пам’ятати про правила оподаткування доходів. Не всі суми, що надходять на рахунки, треба включати в річний прибуток і декларувати для подальшої сплати податків. Деякі перекази законно звільнені від такої вимоги, хоча існують неочевидні нюанси, про які варто знати кожному українцю.

Про це розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.

Читайте також:

Які перекази звільнені від оподаткування

Повний список міститься у статті 165 Податкового кодексу України. За загальним правилом, будь-який переказ коштів на банківську картку розглядається як отримання доходу, що підлягає оподаткуванню, окрім випадків конкретного звільнення. З таких сум необхідно сплатити 5% військового збору та 18% ПДФО.

Перелік винятків включає такі перекази:

  • допомогу учасникам бойових дій, військовослужбовцям і членам їх родин;
  • донати волонтерам;
  • повернення боргу;
  • грошові відправлення між близькими родичами (перший і другий ступені споріднення: батьки, чоловік/дружина, діти, брати/сестри, онуки, бабуся/дідусь);
  • пенсійні виплати;
  • аліменти;
  • освітні стипендії;
  • відсотки за державні облігації;
  • допомогу на поховання;
  • компенсацію донорам крові;
  • страхові виплати;
  • валютні операції (заробіток на коливаннях курсів валют);
  • кошти від продажу вторинної сировини;
  • кошти від продажу власної сільгосппродукції;
  • грошову компенсацію вартості товарів у разі їх повернення продавцю;
  • перекази з рахунку ФОП на особисту картку;
  • майнові подарунки вартістю до 25% однієї мінімальної заробітної плати (2 000 грн у 2025 році).

"Система оподаткування переказів з картки на картку в Україні базується на принципі "все оподатковується, крім прямо передбачених винятків". Ключ до безпеки — правильне документування кожного переказу та чітке розуміння меж законних звільнень", — написав Богдан Янків.

Нюанси звільнення від сплати податків

Навіть вказані випадки можуть підлягати оподаткуванню за певних умов. Наприклад, щоб уникнути сплати коштів при отриманні донатів, волонтер повинен офіційно зареєструвати діяльність і подавати декларації про майновий стан із зазначенням суми зібраних донатів.

Що стосується повернення боргів, то умовою для звільнення є часовий проміжок — кошти віддали протягом трьох років. Бажано мати розписку чи договір позики на випадок отримання запиту від банку/податкової, оскільки велика кількість операцій із таким призначенням може свідчити про незареєстровану кредитну діяльність.

Подарунки у вигляді грошової суми теж не звільняються від оподаткування (окрім випадків дарування між родичами 1-2 ступенів споріднення). Дохід від продажу вживаних речей, навіть одноразовий, також підлягає декларуванню.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, банк може заблокувати картку клієнта при відсутності даних у полі "Призначення платежу". Інша поширена причина — неприйнятні формулювання і використання ризикових слів. Ще одна підстава для блокування — ігнорування бізнес-переказів.

Також ми писали, що акційна пропозиція від ПриватБанку дає клієнтам шанс отримати кешбек за міжнародні перекази з карткою Visa. Розігрують винагороди по 500 і 5 000 грн, а скористатися можливістю можна до вересня 2025 року.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
