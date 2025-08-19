Оподаткування переказів — який дохід точно стане причиною втрати коштів

Які перекази на картку не оподатковуються у 2025 — повний список
Здійснюючи банківські перекази та отримуючи кошти на картки, необхідно пам’ятати про правила оподаткування доходів. Не всі суми, що надходять на рахунки, треба включати в річний прибуток і декларувати для подальшої сплати податків. Деякі перекази законно звільнені від такої вимоги, хоча існують неочевидні нюанси, про які варто знати кожному українцю.
Про це розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.
Які перекази звільнені від оподаткування
Повний список міститься у статті 165 Податкового кодексу України. За загальним правилом, будь-який переказ коштів на банківську картку розглядається як отримання доходу, що підлягає оподаткуванню, окрім випадків конкретного звільнення. З таких сум необхідно сплатити 5% військового збору та 18% ПДФО.
Перелік винятків включає такі перекази:
- допомогу учасникам бойових дій, військовослужбовцям і членам їх родин;
- донати волонтерам;
- повернення боргу;
- грошові відправлення між близькими родичами (перший і другий ступені споріднення: батьки, чоловік/дружина, діти, брати/сестри, онуки, бабуся/дідусь);
- пенсійні виплати;
- аліменти;
- освітні стипендії;
- відсотки за державні облігації;
- допомогу на поховання;
- компенсацію донорам крові;
- страхові виплати;
- валютні операції (заробіток на коливаннях курсів валют);
- кошти від продажу вторинної сировини;
- кошти від продажу власної сільгосппродукції;
- грошову компенсацію вартості товарів у разі їх повернення продавцю;
- перекази з рахунку ФОП на особисту картку;
- майнові подарунки вартістю до 25% однієї мінімальної заробітної плати (2 000 грн у 2025 році).
"Система оподаткування переказів з картки на картку в Україні базується на принципі "все оподатковується, крім прямо передбачених винятків". Ключ до безпеки — правильне документування кожного переказу та чітке розуміння меж законних звільнень", — написав Богдан Янків.
Нюанси звільнення від сплати податків
Навіть вказані випадки можуть підлягати оподаткуванню за певних умов. Наприклад, щоб уникнути сплати коштів при отриманні донатів, волонтер повинен офіційно зареєструвати діяльність і подавати декларації про майновий стан із зазначенням суми зібраних донатів.
Що стосується повернення боргів, то умовою для звільнення є часовий проміжок — кошти віддали протягом трьох років. Бажано мати розписку чи договір позики на випадок отримання запиту від банку/податкової, оскільки велика кількість операцій із таким призначенням може свідчити про незареєстровану кредитну діяльність.
Подарунки у вигляді грошової суми теж не звільняються від оподаткування (окрім випадків дарування між родичами 1-2 ступенів споріднення). Дохід від продажу вживаних речей, навіть одноразовий, також підлягає декларуванню.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, банк може заблокувати картку клієнта при відсутності даних у полі "Призначення платежу". Інша поширена причина — неприйнятні формулювання і використання ризикових слів. Ще одна підстава для блокування — ігнорування бізнес-переказів.
Також ми писали, що акційна пропозиція від ПриватБанку дає клієнтам шанс отримати кешбек за міжнародні перекази з карткою Visa. Розігрують винагороди по 500 і 5 000 грн, а скористатися можливістю можна до вересня 2025 року.
Читайте Новини.LIVE!