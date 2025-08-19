Налогообложение переводов — какой доход точно станет причиной потери денег

Какие переводы на карту не облагаются налогом — полный список
Осуществляя банковские переводы и получая деньги на карты, необходимо помнить о правилах налогообложения доходов. Не все суммы, поступающие на счета, надо включать в годовую прибыль и декларировать для дальнейшей уплаты налогов. Некоторые переводы законно освобождены от такого требования, хотя существуют неочевидные нюансы, о которых стоит знать каждому украинцу.
Об этом рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.
Какие переводы освобождены от налогообложения
Полный список содержится в статье 165 Налогового кодекса Украины. По общему правилу, любой перевод на банковскую карточку рассматривается как получение дохода, подлежащего налогообложению, кроме случаев конкретного освобождения. С таких сумм необходимо уплатить 5% военного сбора и 18% НДФЛ.
Перечень исключений включает такие переводы:
- помощь участникам боевых действий, военнослужащим и членам их семей;
- донаты волонтерам;
- возврат долга;
- денежные отправления между близкими родственниками (первая и вторая степени родства: родители, муж/жена, дети, братья/сестры, внуки, бабушка/дедушка);
- пенсионные выплаты;
- алименты;
- образовательные стипендии;
- проценты за государственные облигации;
- помощь на погребение;
- компенсацию донорам крови;
- страховые выплаты;
- валютные операции (заработок на колебаниях курсов валют);
- средства от продажи вторичного сырья;
- средства от продажи собственной сельхозпродукции;
- денежную компенсацию стоимости товаров в случае их возврата продавцу;
- переводы со счета ФЛП на личную карточку;
- имущественные подарки стоимостью до 25% одной минимальной заработной платы (2 000 грн в 2025 году).
"Система налогообложения переводов с карты на карту в Украине базируется на принципе "все облагается налогом, кроме прямо предусмотренных исключений". Ключ к безопасности — правильное документирование каждого перевода и четкое понимание границ законных освобождений", — написал Богдан Янкив.
Нюансы освобождения от уплаты налогов
Даже указанные случаи могут подлежать налогообложению при определенных условиях. Например, чтобы избежать уплаты денег при получении донатов, волонтер должен официально зарегистрировать деятельность и подавать декларации об имущественном состоянии с указанием суммы собранных донатов.
Что касается возврата долгов, то условием для освобождения является временной промежуток — средства отдали в течение трех лет. Желательно иметь расписку или договор займа на случай получения запроса от банка/налоговой, поскольку большое количество операций с таким назначением может свидетельствовать о незарегистрированной кредитной деятельности.
Подарки в виде денежной суммы тоже не освобождаются от налогообложения (кроме случаев дарения между родственниками 1-2 степеней родства). Доход от продажи подержанных вещей, даже одноразовый, также подлежит декларированию.
Что еще нужно знать украинцам
