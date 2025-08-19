Налогообложение переводов — какой доход точно станет причиной потери денег

Деньги в кошельке. Фото: Pexels

Осуществляя банковские переводы и получая деньги на карты, необходимо помнить о правилах налогообложения доходов. Не все суммы, поступающие на счета, надо включать в годовую прибыль и декларировать для дальнейшей уплаты налогов. Некоторые переводы законно освобождены от такого требования, хотя существуют неочевидные нюансы, о которых стоит знать каждому украинцу.

Об этом рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Какие переводы освобождены от налогообложения

Полный список содержится в статье 165 Налогового кодекса Украины. По общему правилу, любой перевод на банковскую карточку рассматривается как получение дохода, подлежащего налогообложению, кроме случаев конкретного освобождения. С таких сумм необходимо уплатить 5% военного сбора и 18% НДФЛ.

Перечень исключений включает такие переводы:

помощь участникам боевых действий, военнослужащим и членам их семей;

донаты волонтерам;

возврат долга;

денежные отправления между близкими родственниками (первая и вторая степени родства: родители, муж/жена, дети, братья/сестры, внуки, бабушка/дедушка);

пенсионные выплаты;

алименты;

образовательные стипендии;

проценты за государственные облигации;

помощь на погребение;

компенсацию донорам крови;

страховые выплаты;

валютные операции (заработок на колебаниях курсов валют);

средства от продажи вторичного сырья;

средства от продажи собственной сельхозпродукции;

денежную компенсацию стоимости товаров в случае их возврата продавцу;

переводы со счета ФЛП на личную карточку;

имущественные подарки стоимостью до 25% одной минимальной заработной платы (2 000 грн в 2025 году).

"Система налогообложения переводов с карты на карту в Украине базируется на принципе "все облагается налогом, кроме прямо предусмотренных исключений". Ключ к безопасности — правильное документирование каждого перевода и четкое понимание границ законных освобождений", — написал Богдан Янкив.

Нюансы освобождения от уплаты налогов

Даже указанные случаи могут подлежать налогообложению при определенных условиях. Например, чтобы избежать уплаты денег при получении донатов, волонтер должен официально зарегистрировать деятельность и подавать декларации об имущественном состоянии с указанием суммы собранных донатов.

Что касается возврата долгов, то условием для освобождения является временной промежуток — средства отдали в течение трех лет. Желательно иметь расписку или договор займа на случай получения запроса от банка/налоговой, поскольку большое количество операций с таким назначением может свидетельствовать о незарегистрированной кредитной деятельности.

Подарки в виде денежной суммы тоже не освобождаются от налогообложения (кроме случаев дарения между родственниками 1-2 степеней родства). Доход от продажи подержанных вещей, даже одноразовый, также подлежит декларированию.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, банк может заблокировать карту клиента при отсутствии данных в поле "Назначение платежа". Другая распространенная причина — неприемлемые формулировки и использование рисковых слов. Еще одно основание для блокировки — игнорирование бизнес-переводов.

Также мы писали, что акционное предложение от ПриватБанка дает клиентам шанс получить кэшбэк за международные переводы с картой Visa. Разыгрывают вознаграждения по 500 и 5 000 грн, а воспользоваться возможностью можно до сентября 2025 года.