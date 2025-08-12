Карти українців можуть заблокувати — яких поширених помилок варто уникати

Банківська картка. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Фінансовий моніторинг в Україні став суворішим. Банки можуть блокувати перекази клієнтів, якщо помітять підозрілу операцію. Одна незначна помилка здатна призвести до проблем, але більшість українців не замислюються над причинно-наслідковими зв’язками.

Про помилки, через які банк може заблокувати картку, розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.

Реклама

Читайте також:

Відсутність призначення платежу

Цією функцією користуються далеко не всі клієнти фінансових установ. Але правильне заповнення поля "Призначення платежу" мінімізує ризик моніторингу і блокування. Фіксуючи велику кількість операцій без пояснень, банк матиме підставу для додаткових запитань. Залежно від мети переказу допускаються такі формулювання:

"Допомога родичу";

"Повернення боргу";

"Подарунок на день народження";

"Частка за комунальні послуги";

"Благодійний внесок" тощо.

"Заповнення призначення платежу — це найпростіший спосіб захиститися від підозр банку. Витративши лише 10-15 секунд на вибір відповідного формулювання, ви значно знижуєте ризик блокування рахунку та зайвих запитань від служби фінмоніторингу", — констатував Богдан Янків.

Неприйнятні формулювання

Навіть якщо людина регулярно прописує призначення платежу, це не означає уникнення всіх підозр. Адже деякі висловлювання краще взагалі не використовувати, інакше існує ризик натрапити на банківську перевірку. Наприклад, слід категорично уникати словосполучень "за крипту", "обмін валюти", "за послуги" та ін.

По-перше, подібні формулювання свідчать про здійснення діяльності без реєстрації ФОП. По-друге, вони вказують на отримання доходу без сплати податків. Такі слова не тільки призведуть до блокування рахунку, але й можуть стати причиною одностороннього розірвання ділових відносин із клієнтом.

Ігнорування бізнес-переказів

Маючи рахунок фізичної особи-підприємця, не варто отримувати кошти на звичайну банківську картку, якщо це оплата за надані послуги/продані товари. Треба завжди здійснювати бізнес-перекази замість особистих, бо вони підтверджуються документами та рідко викликають питання у фінмоніторингу (за умови правильних розрахунків).

"Для підприємців використання бізнес-переказів — це не просто рекомендація, а необхідність. Адже навіть великі суми за договорами викликають менше підозр, ніж невеликі особисті перекази без пояснень", — уточнив юрист.

Знову таки, надаючи перевагу особистим рахункам замість підприємницького, можна отримати підозру в умисному зменшенні офіційного доходу для уникнення великих податкових платежів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ПриватБанк знизив тариф на міжнародні перекази з картки на картку через мобільний застосунок до 1% замість 1,5-2%. Знижка діє для переказів із закордонних карт на рахунки фінустанови і навпаки.

Також ми писали, що з 1 серпня в Україні запустили відкритий банкінг, який передбачає надання громадянам багатьох корисних функцій. Наприклад, клієнти банків зможуть керувати всіма рахунками в одному мобільному додатку.